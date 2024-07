Giá bán căn hộ cao cấp ở TPHCM gấp đôi Hà Nội

Lượng giao dịch Hà Nội và TPHCM khác nhau

Báo cáo thị trường quý II/2024 của JLL Vietnam cho thấy, tại TPHCM, căn hộ phân khúc cao (gồm cao cấp, sang trọng và siêu sang) ghi nhận 167 giao dịch trong 3 tháng qua. Phần lớn giao dịch đến từ dự án Zeit River Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức), do được ký hợp đồng mua bán.

Lượng giao dịch còn lại đến từ hàng tồn kho ở quý trước, trong bối cảnh nguồn cung mới tại căn hộ phân khúc cao tiếp tục sụt giảm. Các chủ đầu tư đưa ra chính sách chiết khấu giá bán , gia hạn thời gian trả tiền, phương thức thanh toán linh hoạt để kích thích nhu cầu mua nhà.

Dự án Zeit River Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) chiếm phần lớn nguồn cung căn hộ phân khúc cao ở TPHCM trong 3 tháng qua.

Giá bán sơ cấp thị trường căn hộ phân khúc cao ghi nhận mức giảm 4,2% so với quý trước và 3,6% so với cùng kỳ năm trước, khi còn 4.998 USD/m2. Còn mặt bằng giá thứ cấp tăng 5% so với quý trước và 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, số lượng giao dịch căn hộ phân khúc cao cấp lên tới 1.722 căn, tăng gần 60% so với quý trước. Các phân khu thuộc phân khúc cao tại hai khu đô thị Vinhomes nhận được sự quan tâm lớn nhờ pháp lý và mức giá tốt so với các sản phẩm cùng phân khúc trong khu vực.

“Nhiều dự án khác đã bán hết hàng tồn kho. Tuy nhiên, một số dự án có thời gian chào bán trước khi bàn giao nhà kéo dài lại ghi nhận sức mua chậm, do tâm lý người mua vẫn cẩn trọng khi chưa thấy triển vọng bàn giao rõ ràng”, bà Trang Lê, Giám đốc Cấp cao khối Tư vấn và nghiên cứu JLL Việt Nam cho biết.

Kết thúc quý II, mặt bằng giá trung bình căn hộ phân khúc cao đạt 2.826 USD/m2, tăng 0,6% so với quý trước. Chính sách bán hàng trong quý II không còn duy trì chiết khấu khi thanh toán theo tiến độ.

Trong quý II, thị trường nhà liền thổ TPHCM tiếp tục ghi nhận số lượng giao dịch khiêm tốn, với 42 căn bán chủ yếu đến từ dự án The Global City ở TP. Thủ Đức. Nguyên nhân của nhu cầu trầm lắng vẫn là sự chiếm ưu thế của hàng tồn kho và tâm lý thận trọng của người mua.

Sự vắng mặt của nguồn cung mở bán chính thức trên thị trường nhà liền thổ khiến nguồn cung sơ cấp tiếp tục hạn chế, với khoảng 300 căn.

Về giá bán, nhà liền thổ tại TPHCM không có sự thay đổi đáng kể, khi ở mức 16.347 USD/m2. Với thị trường thứ cấp, một số căn đã được bán với lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn để thúc đẩy tính thanh khoản.

Lượng giao dịch mới trên thị trường nhà liền thổ ở Hà Nội ghi nhận 225 căn. Khu vực Hà Đông, Thường Tín trở thành tâm điểm nhờ vị trí tiềm năng và tiến độ xây dựng nhanh chóng.

Thị trường Hà Nội sẽ có khoảng 900-1.100 căn hộ phân khúc cao ra mắt trong hai quý tới.

Giá bán sơ cấp thị trường nhà liền thổ ở Hà Nội có biến động mạnh, khi chạm mức 9.379 USD/m2, tăng hơn 29% so với quý trước. Nguyên nhân chính là việc giỏ hàng không còn căn giá thấp, nguồn cung không có xu hướng giảm giá.

Nửa cuối năm ra sao?

Trong nửa cuối năm 2024, thị trường căn hộ phân khúc cao và nhà liền thổ TPHCM sẽ chào đón lần lượt khoảng 3.800 căn và 800 căn mới. Nhu cầu nhà ở được dự báo sẽ hồi phục chậm và chỉ khởi sắc khi nguồn cung mới chuyển hướng sang phân khúc giá thấp hơn.

Bà Trang Lê cho rằng, triển vọng thị trường năm 2024 vẫn chưa có nhiều sự khởi sắc đáng kể. Các chủ đầu tư và người mua vẫn sẽ giữ cách tiếp cận thận trọng chờ xem.

Với thị trường Hà Nội, bà Trang Lê dự báo khoảng 900-1.100 căn hộ phân khúc cao sẽ ra mắt trong hai quý tới, chủ yếu đến từ các chủ đầu tư lớn như Masterise, Capitaland và Sunshine Group. Giá bán sẽ khó giảm nhiệt do nguồn cung khan hiếm và tiềm năng đầu tư tốt của căn hộ chung cư so với nhà liền thổ giá trị cao.

Còn nguồn cung nhà liền thổ sẽ đa dạng hơn trong 2 quý tới nhờ loạt dự án sắp đủ điều kiện pháp lý. Tuy vậy, mặt bằng giá bán cao, phổ biến trên 6.000 USD/m2 và diện tích lớn sẽ khiến người mua ngày càng khó tiếp cận.