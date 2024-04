Giá bán chung cư Hà Nội đã ngang bằng với TPHCM

Người dân TPHCM thích mua chung cư Hà Nội

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2024 của Batdongsan.com.vn chỉ ra, thị trường bất động sản đã có những tín hiệu tích cực. Theo khảo sát với môi giới về hoạt động của doanh nghiệp bất động sản nơi họ đang làm việc, 19% cho biết doanh nghiệp tăng quy mô nhân sự và 26% khẳng định doanh nghiệp tăng ngân sách marketing trong quý I/2024.

Ông Bạch Dương - Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn thông tin, công cụ lịch sử giá bất động sản của Batdongsan.com.vn cho thấy, hiện nay giá rao bán chung cư tại Hà Nội đã tiệm cận TPHCM. Cụ thể, vào quý I/2024, chung cư ở Hà Nội có mức giá trung bình là 46 triệu đồng/m2, trong khi giá chung cư TPHCM là 48 triệu đồng/m2.

Người dân TPHCM quan tâm ngày càng nhiều hơn đến chung cư Hà Nội.

Ở thời điểm đầu năm 2018, giá rao bán chung cư Hà Nội và TPHCM lần lượt là 27 triệu đồng/m2 và 31 triệu đồng/m2. Sau 6 năm, tốc độ tăng giá trung bình của chung cư ở Hà Nội lên đến 70%, vượt cả TPHCM - nơi chung cư tăng giá 55%.

Lý giải sự tăng giá mạnh của chung cư Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, nguồn cung chung cư ở Hà Nội còn hạn chế. Mặc dù đã có các biện pháp tháo gỡ pháp lý cho các chủ đầu tư nhưng những dự án mới gần đây chỉ đóng góp khoảng 20.000 - 30.000 căn hộ mỗi năm, trong khi nhu cầu thông thường lên đến 70.000 - 80.000 căn hộ mỗi năm.

Thứ hai, nhu cầu tìm mua chung cư Hà Nội vẫn cao. Đáng chú ý, lực cầu này không chỉ đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc mà còn đến từ miền Nam. Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn tiết lộ thông tin đầy bất ngờ, lượng quan tâm chung cư Hà Nội của người tìm kiếm bất động sản đến từ TPHCM tăng 7,5 lần từ quý I/2021 đến thời điểm hiện tại. Trong cùng khoảng thời gian, lượng tìm kiếm chung cư TPHCM của người dân tại đây chỉ tăng 2 lần.

Ông Nguyễn Quốc Anh nhận định, người dân TPHCM quan tâm ngày càng nhiều hơn đến chung cư ở Hà Nội vì mặt bằng giá khá ổn định và vẫn đang thấp hơn TPHCM. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư ở Hà Nội cao hơn so với TPHCM. Cụ thể, lợi suất cho thuê chung cư Hà Nội từ đầu năm 2023 đến nay dao động từ 4,1 - 4,9%, còn ở TPHCM là 3,9% - 4,5%.

Ngoài ra, trong thời gian qua, một số chủ đầu tư ở thị trường miền Nam đã tiến ra thị trường miền Bắc. Một lượng khách hàng trung thành từ miền Nam của các chủ đầu tư này quan tâm đến các dự án họ mới phát triển ở Hà Nội, góp phần đẩy lực cầu chung cư Hà Nội lên cao.

Tăng gần 8 lần

Tương tự, báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản quý I và dự báo quý II/2024 của Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính Bất động sản Dat Xanh Services cho thấy, nguồn cung căn hộ mới ở Hà Nội khoảng 1.500 sản phẩm, đến từ các dự án Lumiere Evergreen, The Wisteria, The Miami - Vinhomes Smart City, Moonlight 1 - An Lạc Symphony… ước tăng 7,5 lần so với quý I/2023.

Thị trường căn hộ tại TPHCM tăng trưởng chậm hơn so với thị trường căn hộ Hà Nội.

Về giá bán , các sản phẩm căn hộ tại thị trường Hà Nội triển khai kinh doanh trong quý I/2024 chủ yếu tập trung ở phân khúc B và A, rất ít sản phẩm ở phân khúc C và A+. Tuy nhiên, giá bán ở cả 4 phân khúc sản phẩm căn hộ này đều có sự tăng trưởng đáng kể.

Cụ thể, ở phân khúc hạng C, giá bán căn hộ ghi nhận ở mức 30 - 45 triệu/m2 (tăng 20 - 30% so với cùng kỳ). Phân khúc hạng B, giá bán căn hộ từ 45 - 60 triệu/m2 (tăng 15 - 20% so với cùng kỳ). Phân khúc A ghi nhận mức giá bán từ 60 - 100 triệu/m2 (tăng 5 - 10% so với cùng kỳ) và phân khúc A+ có giá bán 100 - 200 triệu/m2 (tăng 15 - 20% so với cùng kỳ).

Tỷ lệ hấp thụ có sự tăng trưởng đột biến khi các dự án mở bán đều đón nhận được sự quan tâm của khách hàng và nhiều dự án thông báo “sold out” trong quý I/2024. Cụ thể, tỷ lệ hấp thụ căn hộ tại Hà Nội đạt 60 - 65%, tăng 4 - 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Tiến sĩ Phạm Anh Khôi - Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính Bất động sản Dat Xanh Services cho biết, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tốt từ quý IV/2023 cho đến hết quý I/2024, khi mức giá và tỷ lệ hấp thụ đều có sự tăng trưởng đáng kể.

“Nguồn cung căn hộ mới tại thị trường Hà Nội rất khan hiếm. Mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội vẫn còn ở mức thấp so với TPHCM ở hầu hết các phân khúc. Đồng thời, sau dịch COVID-19, cư dân bản địa tại Hà Nội và khu vực lân cận có xu hướng không tiếp tục đầu tư các hạng mục bất động sản tại các khu vực xa nữa mà dịch chuyển dần về khu vực Hà Nội, các đô thị vệ tinh. Do đó, xu hướng tăng giá căn hộ tại Hà Nội dự báo sẽ còn tiếp diễn cho đến khi tiệm cận về mặt bằng giá căn hộ của TPHCM” - ông Khôi nói.

Thị trường căn hộ tại TPHCM và Hà Nội có sự khác biệt rõ ràng.

Trong khi đó, thị trường căn hộ tại TPHCM tăng trưởng chậm hơn so với thị trường căn hộ Hà Nội về cả nguồn cung, giá bán và tỷ lệ hấp thụ. Cụ thể, trái ngược với thị trường căn hộ Hà Nội, nguồn cung căn hộ tại TPHCM trong quý I/2024 có sự sụt giảm đáng kể. Chỉ có khoảng 690 sản phẩm mới được công bố ra thị trường đến từ các dự án The Aurora, Homyland Riverside , The Privia, Celadon City... giảm 1/3 so với cùng kỳ quý I/2023.

Tỷ lệ hấp thụ các sản phẩm căn hộ tại TPHCM thấp hơn Hà Nội nhưng cũng có sự tăng trưởng so với cùng kỳ 2023 từ 1 - 1,5 lần, đạt tỷ lệ hấp thụ chung vào khoảng 25 - 30% trong quý I/2024. Tỷ lệ hấp thụ tốt nhất nằm ở các sản phẩm có giá bán trên dưới 50 triệu/m2…

“Dự báo trong thời gian tới các sản phẩm căn hộ tại TPHCM có mức giá dưới 50 triệu/m2 sẽ không còn nhiều, giống như thị trường Hà Nội tại thời điểm hiện tại” - ông Khôi nói.