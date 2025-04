Giá BĐS cửa ngõ phía Bắc TP. HCM nhảy múa bởi hạ tầng và sáp nhập

Hạ tầng hàng chục nghìn tỷ - Bệ phóng cho giá bất động sản phía Bắc TP. HCM tăng trưởng

Trước đó, Quốc lộ 13 - trục giao thông huyết mạch kết nối TP. HCM với Bình Dương và các tỉnh Đông Nam Bộ đang được nâng cấp và mở rộng tại địa bàn TP. Thuận An. Trong khi đoạn qua TP. Thủ Đức (từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình dài gần 6km) chưa được đầu tư, khiến tình trạng kẹt xe vẫn còn diễn ra .

Mới đây, TP. HCM "ấn định" thời gian khởi công mở rộng Quốc lộ 13 vào ngày 30/4/2025, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, lên 60m với 10 làn xe, đồng thời xây dựng đường trên cao 4 làn xe dài 3,2km. Theo kế hoạch, dự án có tổng vốn đầu tư 21.700 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2027 - 2028.

Vừa qua, Bình Dương cũng đặt mục tiêu hoàn thành dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua Thuận An vào 30/4/2025. Như vậy, khi toàn tuyến Quốc lộ 13 được nâng cấp đồng bộ sẽ hình thành trục giao thông hướng tâm kết nối trực tiếp Đại lộ Phạm Văn Đồng với đường Vành đai 2 TP. HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông liên vùng giữa cửa ngõ thành phố với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên (qua Quốc lộ 14). Từ đó, sự thay đổi này sẽ làm thay đổi mạnh mẽ thị trường bất động sản, vốn luôn chịu ảnh hưởng lớn từ tiến độ đầu tư hạ tầng.

Dự kiến khởi công mở rộng Quốc lộ 13 đoạn TP.HCM vào ngày 30/4/2025.

Không chỉ Quốc lộ 13, khu cửa ngõ phía Bắc TP. HCM còn nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3. Trong đó, Vành đai 3 có tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng nối liền Bình Dương, Đồng Nai, TP. HCM và Long An, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 và vận hành từ 2026. Tuyến vành đai này không chỉ tạo động lực phát triển quy mô hạ tầng mà còn thúc đẩy sự hình thành các đô thị lớn, trung tâm kinh tế, góp phần giãn dân khỏi khu vực trung tâm và mở ra tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cho bất động sản.

Hàng loạt dự án hạ tầng đã và đang tác động đến bức tranh thị trường bất động sản cửa ngõ phía Bắc TP. HCM, đặc biệt là dọc tuyến Quốc lộ 13. Nhiều dự án tại đây đã ra mắt và ghi nhận sức cầu cao từ nhà đầu tư.

Có thể kể đến như dự án Stown Gateway của Chủ đầu tư STC Corporation, được phân phối độc quyền bởi DXMD Vietnam. Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, giáp ranh TP Thủ Đức, Stown Gateway sở hữu vị trí chiến lược khi dễ dàng kết nối trung tâm TP. HCM, sân bay Tân Sơn Nhất và ngã tư Hàng Xanh. Đặc biệt, Stown Gateway thừa hưởng hệ tiện ích hiện đại dọc trục Quốc lộ 13 như: Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc và Becamex, Aeon Mall, Lotte Mart, Sân Golf Sông Bé…đảm bảo cuộc sống tiện nghi, thuận tiện nhất cho cư dân.

Dự án còn sở hữu lợi thế "kề giang" hiếm có với hai tầm view đắt giá ôm trọn sông Sài Gòn và sông Cầu Mống, mở ra tầm nhìn sông nước mãn nhãn cùng không khí trong lành cả ngày lẫn đêm. Dòng chảy từ hai nhánh sông không chỉ tạo nên không gian sống thư thái mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, kiến tạo một môi trường an cư lý tưởng cho chủ nhân tương lai của Stown Gateway.

Sáp nhập đơn vị hành chính - Cú hích đưa thị trường BĐS phía Bắc TP. HCM trở nên sôi động

Không chỉ hưởng lợi về hạ tầng, những ngày gần đây, thông tin về việc sáp nhập đã khiến thị trường bất động sản Bình Dương, đặc biệt là khu vực Thuận An, Dĩ An có những biến động mạnh mẽ.

Mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản Thuận An tăng mạnh.

Trong hai tuần gần đây, dữ liệu Batdongsan.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản tăng đáng kể. Theo đó, tại Bình Dương, TP. Thuận An có mức độ quan tâm bất động sản tăng 26%, cao nhất khu vực, tiếp đến là TP. Dĩ An (23%). Sự gia tăng này phản ánh tâm lý tích cực và sự đồng thuận của nhà đầu tư trước tiềm năng sáp nhập, đặc biệt tại các khu vực có vị trí chiến lược gần TP. HCM như Thuận An.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiển - Phó tổng giám đốc Khối KD & TT DXMD Vietnam - đại diện đối tác phân phối độc quyền dự án Stown Gateway, cho biết:"Thông tin về sáp nhập các địa phương đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư bất động sản. Các khu vực như Thuận An vốn có hạ tầng tốt, giáp ranh TP. HCM nhanh chóng, song mặt bằng giá vẫn thấp hơn đáng kể so với các dự án tương tự nằm trong địa phận thành phố, mở ra cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư."

Stown Gateway có vị trí đắt giá ngay Quốc Lộ 13 đang mở rộng.

Ông Tiển nhận định, khi việc sáp nhập diễn ra, các dự án giao thông trọng điểm kết nối với các địa phương sẽ được đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực cho thị trường địa ốc, đặc biệt là các khu vực giáp ranh TP. HCM. Ông cũng cho biết, dự án Stown Gateway của công ty đang triển khai đang ghi nhận lượng khách hàng quan tâm ngày càng tăng. Tuy nhiên, yếu tố sáp nhập chỉ là một phần, bởi bản thân dự án đã sở hữu nhiều lợi điểm thu hút dòng tiền của người mua.

Có thể kể đến đó là chính sách "Thanh toán 0 đồng/tháng, không vay đến khi nhận nhà" vừa được công bố ra thị trường của Stown Gateway. Ưu thế lớn nhất của chính sách này là giải quyết trực tiếp rào cản về tài chính ban đầu cho người trẻ. Thay vì phải tích lũy một khoản tiền quá lớn để trả trước và chịu áp lực trả góp ngay từ khi dự án còn đang xây dựng, người mua tại Stown Gateway chỉ cần thanh toán 30% và hoãn tiến độ thanh toán cho đến khi nhận bàn giao căn hộ (dự kiến quý IV/2026). Điều này giúp người trẻ có thêm thời gian để ổn định tài chính, đồng thời, việc không phải vay vốn trong giai đoạn xây dựng cũng giảm thiểu rủi ro tài chính và áp lực tâm lý cho người mua.

Chính sách "thanh toán 0 đồng" tại Stown Gateway là một "đòn bẩy" tài chính thông minh hấp dẫn cho nhà đầu tư, giúp tối ưu hóa dòng tiền và tăng tính linh hoạt trong quản lý tài chính. Nhà đầu tư không cần nhiều vốn ban đầu và có thể sử dụng nguồn vốn hiện có cho các cơ hội khác trong khi vẫn thu lợi nhuận đáng kể từ sự tăng giá của bất động sản theo thời gian.

Kế đến, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp của dự án cũng là điều khiến khách hàng đặc biệt quan tâm. Theo đó, mỗi căn hộ đều được chăm chút tỉ mỉ từ thiết kế layout đến chất lượng vật liệu sử dụng. Các thiết bị được cung cấp từ những thương hiệu lớn như INAX, Panasonic... thể hiện tiêu chí sống tiện nghi và hiện đại.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích nội khu tại Stown Gateway được phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp, mang đến trải nghiệm sống đủ đầy cho cư dân, nổi bật như hồ bơi vô cực, tổ hợp thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, phòng billiards, siêu thị mini, trường mầm non...

Với những lợi thế về vị trí, hạ tầng kết nối cùng chất lượng bàn giao vượt trội, Stown Gateway không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư tiềm năng trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phục hồi mạnh mẽ. Đây chính là thời điểm "vàng" để sở hữu một căn hộ tại dự án, trước khi mặt bằng giá khu vực bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.