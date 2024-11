Giá biệt thự, nhà phố chạm mốc 700 tỉ đồng/căn, Tp.HCM đang “chia lửa" cho khu đô thị vệ tinh lân cận

Chú ý là bởi các khu vực này phần lớn hiện diện phân khúc đất nền thì hiện nay dòng sản phẩm hạng sang giá hàng chục tỉ đồng lại trở thành điểm nhấn nguồn cung mới cuối năm. Tuy nhiên, so với giá sơ cấp nhà phố, biệt thự Tp.HCM thì mức giá này chỉ bằng khoảng 30-40%; dư địa được dự báo còn khá tốt.

Mới đây, tại Long An, Nam Long bung khoảng gần 100 sản phẩm biệt thự đơn lập ven sông Park Village ra thị trường với mức giá từ 17,7 tỉ đồng/căn. Còn dòng sản phẩm The Aqua có giá từ 10 tỉ đồng/căn kèm chính sách thanh toán hấp dẫn. Các sản phẩm giới hạn này thuộc khu đô thị Waterpoint quy mô 355ha đã hiện hữu loạt tiện ích đáp ứng các nhu cầu sống, học tập, làm việc, mua sắm, giải trí... nên được người mua quan tâm. Ngày 1/12 tới đây, chủ đầu tư này sẽ giới thiệu bộ sưu tập dinh thự ven kênh, ven sông thuộc compound The Aqua và Park Village với chính sách bán hàng đột phá, giá trị quà tặng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tại Đồng Nai, Cần Thơ hay Bà Rịa – Vũng Tàu gần đây một số sản phẩm nhà phố, biệt thự giá dao động trên dưới 10 tỉ đồng/căn bung thị trường cuối năm cũng gây chú ý. Đáng nói, mức độ quan tâm khá tốt trong bối cảnh nguồn cung loại hình này tại Tp.HCM đang rất ít ỏi và mức giá đã cao. Chẳng hạn, tại Biên Hòa, Đồng Nai dòng sản phẩm nhà phố hoàn thiện tại KĐT Izumi City 170ha của Nam Long và Hankyu Hanshin Properties (Nhật Bản) hiện đang giao dịch từ 7 tỉ đồng/căn kèm chính sách ưu đãi tốt đã thu hút được nhu cầu mua ở thực lẫn đầu tư. Trong đó, lượng lớn người mua đến từ Tp.HCM.

So với giá sơ cấp nhà phố, biệt thự tại Tp.HCM thì mức giá loại hình này tại khu đô thị vệ tinh lân cận còn khá cạnh tranh. Cùng với đó, hạ tầng giao kết nối ngày càng thuận lợi đã kích thích nhu cầu tìm kiếm bất động sản ven Tp.HCM trở lại. Báo cáo tháng 10/2024 của DKRA Group chỉ ra, giá nhà phố, biệt thự Tp.HCM đạt mức cao nhất 700 tỉ đồng/căn; Đồng Nai là 228,5 tỉ đồng/căn. Trong khi Bình Dương là 45,5 tỉ đồng/căn, Long An gần 40 tỉ đồng/căn, Bà Rịa – Vũng Tàu là 12,5 tỉ đồng/căn…

Chính trong bối cảnh nguồn cung sơ cấp nhà phố, biệt thự Tp.HCM tiếp tục khan hiếm, mặt bằng giá lập đỉnh lên đến 700 tỉ/ căn, các dự án đến từ các chủ đầu tư uy tín tại khu đô thị vệ tinh, liền kề nội đô đang tạo lực hút mạnh mẽ.

Theo đơn vị này, do mặt bằng giá sơ cấp các khu vệ tinh còn thấp hơn Tp.HCM cùng với nguồn cung mới nhích hơn đã thúc đẩy nhu cầu trở lại ở vùng phụ cận, khiến thanh khoản nhà phố, biệt thự cải thiện đáng kể trong tháng. Cụ thể, lượng tiêu thụ sơ cấp và lượng tiêu thụ mới lần lượt gấp 6,3 lần và 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cao, nguồn cung ít, cơ hội thị trường nhà phố, biệt thự bị "chia lửa" với các khu đô thị vệ tinh lân cận. Nguồn; DKRA Group.

So với các khu vực vệ tinh của Tp.HCM, Đồng Nai dẫn dắt nguồn cung thị trường. Lượng giao dịch phân bổ chủ yếu ở nhóm dự án an toàn pháp lý, đảm bảo tiến độ thi công, được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín/thương hiệu trên thị trường. Theo DKRA Group, mặt bằng giá sơ cấp nhà phố, biệt thự Tp.HCM và vùng phụ cận không có nhiều biến động so với quý trước và vẫn neo ở mức cao do áp lực của các loại chi phí đầu vào. Cùng với đó, các chính sách chiết khấu cho khách hàng giữ chỗ trước ngày mở bán, cam kết thuê lại, kéo giãn tiến độ thanh toán,… được áp dụng rộng rãi nhằm tăng thanh khoản.

Chia sẻ mới đây, TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho hay, nhu cầu về nhà ở tại các đô thị lớn như Tp.HCM và Hà Nội luôn rất cao, trong khi quỹ đất lại hạn chế. Điều này càng trở nên cấp bách khi lượng người nhập cư vào các đô thị lớn để sinh sống và làm việc ngày càng tăng.

Chính vì vậy, các tỉnh thành lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và người mua nhà. Việc di chuyển thuận tiện giữa các tỉnh thành đã giúp giải quyết phần nào nhu cầu nhà ở của người dân, đồng thời tạo ra động lực phát triển cho thị trường bất động sản khu vực.

Tuy nhiên, theo TS Khương, các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như pháp lý, hạ tầng và tiềm năng phát triển của dự án trước khi đưa ra quyết định.

Cùng quan điểm, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam nhận định, giai đoạn 2024-2030, thị trường bất động sản phía Nam đang đẩy nhanh tiến trình phục hồi với động lực từ nguồn cung mới. Trong ngắn hạn, nguồn cung dự kiến sẽ tăng trưởng từ quý 4/2024, với nhiều lựa chọn chủ yếu từ các các địa phương mới, nơi còn nhiều quỹ đất và dư địa tăng trưởng, chính sách phát triển hạ tầng hiện đại.

Đặc biệt, những nơi có sự xuất hiện của các dự án lớn đến từ những nhà phát triển bất động sản hàng đầu sẽ có lượng cư dân lớn và dòng khách ổn định, đều đặn. TS. Đính ước tính giá trị bất động sản tại các khu đô thị vệ tinh sẽ tăng trung bình khoảng 10%/năm.