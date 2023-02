Giá Bitcoin hôm nay 25/2: Giảm nhẹ xuống 23.989 USD

Trên trang CoinMarketCap.vn, giá Bitcoin giảm 2,03% so với 24 giờ qua, giao dịch tại thời điểm cao nhất là 24.565USD và giá thấp nhất là 23.693 USD. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 30,4 tỷ USD. Vốn hóa thị trường đạt 462 tỷ USD.

Cập nhật diễn biến giá Bitcoin

Trong khi giá Bitcoin giảm nhẹ thì trên thị trường, có 69/100 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường giảm so với 24 giờ trước.

Trong đó, mức giảm mạnh nhất thị trường 9,47% thuộc về Ankr.

Đồng tiền tăng mạnh nhất thị trường là Bone ShibaSwap với tỷ lệ tăng giá 7,92% trong 24 giờ qua.

Trong top 10, có 8/10 đồng tiền giảm giá so với 24 giờ trước. Cụ thể, đồng BNB giảm 0,31% trong ngày, còn 310,07 USD; đồng Ripple giảm còn 0,3887 USD, thấp hơn 0,66% so với 24 giờ trước; đồng Cardano giảm còn 0,3828 USD, mất 1,62% trong ngày; đồng Polygon giảm 2,01%, xuống mức 1,36 USD; đồng Binance USD giảm nhẹ 0,01% trong ngày, còn 1,00 USD; đồng Dogecoin giảm còn 0,08452 USD, thấp hơn 1,15% so với 24 giờ trước. Chỉ có đồng Ethereum tăng 0,87% trong ngày, lên 1.654,84 USD; đồng Tether ổn định trong 24 giờ qua, ghi nhận ở 1,00 USD…

Dự đoán giá Bitcoin

Từ đầu năm 2023 đến nay, giá Bitcoin đã có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, nó khó có thể trở về mức cao nhất với hơn 69.000 USD từng đạt được vào tháng 11/2021. Mặc dù vậy, một số chuyên gia cho rằng giá Bitcoin ở mức 23.989 USD có thể được xem là đã chạm đáy.

"Thị trường vẫn có hạn chế nhưng tôi nghĩ điều đó không còn nhiều. Giá Bitcoin có thể đã chạm đáy trước khi tăng trở lại" , Bill Tai, một nhà đầu tư mạo hiểm, chia sẻ.

Meltem Demirors, Giám đốc chiến lược tại CoinShares, thì nhận định rằng Bitcoin có thể sẽ được giao dịch ở mức thấp nhất trong khoảng 15.000-20.000 USD và ở mức cao hơn trong khoảng 25.000 - 30.000 USD.

"Trong năm 2022, rất nhiều Bitcoin buộc phải bán ra vì sự sụp đổ của thị trường. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng áp lực bán ở thời điểm hiện tại không còn nhiều. Đây là một tín hiệu tích cực. Dù vậy, khả năng tăng giá mạnh vẫn rất hạn chế bởi chúng tôi không thấy nhiều dòng tiền mới được đổ vào thị trường", Demirors nói.