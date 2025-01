Giá ca cao tăng vọt

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc tuần giao dịch đầu năm mới (30/12/2024 - 5/1/2025), bảng giá nhóm nguyên liệu công nghiệp ghi nhận sự phân hóa giữa sắc xanh và đỏ. Tuy nhiên, mặt hàng ca cao gây chú ý khi quay lại dẫn dắt đà tăng của nhóm sau tuần điều chỉnh giảm sâu trước.

Cụ thể, giá ca cao hợp đồng tháng 3/2025 đóng cửa tuần tại 11.238 USD/tấn, tăng 11% so với tham chiếu. Nguyên nhân chính đưa giá ca cao tăng trở lại vẫn xuất phát từ những lo ngại về khả năng Bờ Biển Ngà không bảo đảm được nguồn cung cho xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2025.

Ở chiều hướng khác, giá hai mặt hàng cà phê tiếp tục có một tuần biến động thiên hướng giằng co. Cụ thể, giá cà phê Arabica giảm 1,24% trong khi giá cà phê Robusta nhích nhẹ 0,30% so với tham chiếu. Thị trường tiếp tục đón nhận những thông tin cơ bản trái chiều, khiến giá diễn biến giằng co.

Tại thị trường trong nước, sáng nay (6/1), giá cà phê tăng nhẹ tại một số tỉnh, thành. Tính đến 11h30 hôm nay (6.1), thị trường cà phê trong nước bất ngờ bật tăng trở lại, trung bình tăng 200 đồng/kg mỗi phiên, hiện giá thu mua dao động trong khoảng 120.000 - 120.500 đồng/kg. Giá thu mua cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay là 120.400 đồng/kg.

Lâm Đồng vẫn là tỉnh có giá thu mua cà phê thấp nhất tại khu vực Tây Nguyên, chênh lệch với mức giá trung bình khoảng 400 đồng/kg. So với mức giảm sốc cuối tuần qua, giá cà phê khu vực này đảo chiều tăng 200 đồng/kg, đưa ra thị trường với giá 120.000 đồng/kg.

Thu mua với giá cao hơn 300 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hôm nay nhích nhẹ 100 đồng/kg, lên mức 120.300 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Lắk và Đắk Nông cùng xếp vị trí đầu tiên trong các tỉnh, thành phố có mức thu mua mặt hàng cà phê cao nhất cả nước. Tỉnh Đắk Lắk tăng nhẹ 200 đồng/kg, trong khi đó, Đắk Nông không ghi nhận sự biến động nào so với phiên giao dịch trước đó, đồng loạt niêm yết với giá 120.500 đồng/kg.