Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 4-9: Tăng lại, Mexico tăng nhập cà phê Việt 90 lần!

04-09-2025 - 10:06 AM | Thị trường

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đã quay đầu tăng sau 2 phiên rớt thảm với Robusta, giá cà phê Arabica cũng hồi phục

Chốt phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 4-9 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh tăng trở lại, tỉ lệ từ 1,24%-1,27%. 

Giá cà phê hôm nay tăng trở lại

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:  

Giao tháng 11-2025 tăng 55 USD/tấn, lên 4.454 USD/tấn

Giao tháng 1-2026 tăng 54 USD/tấn, lên 4.371 USD/tấn

Giao tháng 3-2026 tăng 54 USD/tấn, lên 4.309 USD/tấn

Giao tháng 5-2026 tăng 52 USD/tấn, lên 4.261 USD/tấn.

Quy đổi ra tiền Việt, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 đã lên 116.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở Tây Nguyên kỳ vọng sẽ hồi phục sau khi rớt thảm ngày hôm qua với mức giảm đến 6.300 đồng/kg, còn bình quân 114.900 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng tăng, dù mức tăng dưới 1%; kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 70 USD/tấn, lên 8.240 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 4-9: Tăng lại, Mexico tăng nhập cà phê Việt 90 lần!- Ảnh 1.

Giá cà phê Robusta tăng trở lại

Xuất khẩu ghi nhận kỷ lục mới

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu cà phê trong tháng 8 – 2025 ước đạt 95.000 tấn, mang về 429,1 triệu USD.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu đạt 1,2 triệu tấn cà phê, thu về 6,42 tỉ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng 59% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.580 USD/tấn (tính cả cà phê chế biến như rang xay, hòa tan,…) , tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 14,5%, 7,5% và 7,4%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Đức tăng 2 lần, thị trường Italia tăng 51,5%, thị trường Tây Ban Nha tăng 60,8%.

Mexico vào tốp 10 thị trường nhập nhờ tăng mua đột biến

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở thị trường Mexico với mức tăng 90 lần, đưa nước này vào tốp 10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam.

Cụ thể, trong thời gian trên, Mexico nhập khẩu 32.838 tấn cà phê Việt, trị giá 172,3 triệu USD; tăng 53 lần về khối lượng và tăng 90 lần về giá trị.


Theo Ngọc Ánh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc, Campuchia đua nhau săn 'kho vàng' mới nổi của Việt Nam: bỏ túi hơn 700 triệu USD, nước ta đứng thứ 8 thế giới về sản lượng

Trung Quốc, Campuchia đua nhau săn 'kho vàng' mới nổi của Việt Nam: bỏ túi hơn 700 triệu USD, nước ta đứng thứ 8 thế giới về sản lượng Nổi bật

Vàng tăng từ 2.550 USD lên 3.550 USD/ounce, một thế lực 'bắt đáy' thành công mua ròng 67 tấn từ đầu năm

Vàng tăng từ 2.550 USD lên 3.550 USD/ounce, một thế lực 'bắt đáy' thành công mua ròng 67 tấn từ đầu năm Nổi bật

Giá mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 đắt đỏ, bà nội trợ thắt chặt chi tiêu

Giá mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 đắt đỏ, bà nội trợ thắt chặt chi tiêu

09:55 , 04/09/2025
Mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua lúc này

Mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua lúc này

09:34 , 04/09/2025
Giá bạc tiếp tục bứt phá vùng đỉnh mới, mức tăng vượt qua giá vàng

Giá bạc tiếp tục bứt phá vùng đỉnh mới, mức tăng vượt qua giá vàng

09:23 , 04/09/2025
Thông tin người đang muốn mua iPhone 17 Pro Max cần biết

Thông tin người đang muốn mua iPhone 17 Pro Max cần biết

08:10 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên