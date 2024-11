Giá cà phê tăng vọt

Giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt tăng vọt trong phiên hôm qua nhờ hỗ trợ chính từ lo ngại về vấn đề nguồn cung tại hai quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil và Việt Nam. Theo đó, giá cà phê Arabica tăng 4% lên hơn 6.400 USD/tấn, thiết lập mức đỉnh mới kể từ năm 2011; giá cà phê Robusta tăng 3,05% lên gần 4.800 USD/tấn, trở lại mức cao nhất trong hơn 1 tháng.



Tại Brazil, lượng mưa liên tục thấp hơn mức trung bình kể từ tháng 4, gây hại cho cây cà phê trong giai đoạn ra hoa quan trọng và làm giảm triển vọng cho vụ mùa cà phê Arabica 2025 - 2026.

Hãng tư vấn StoneX, dự đoán sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ 2025 - 2026 giảm 0,4% so với vụ hiện tại do ảnh hưởng của khô hạn kéo dài trong giai đoạn ra hoa. Cụ thể, sản lượng cà phê Arabica vụ 2025 - 2026 của quốc gia Nam Mỹ giảm 10,5% so với vụ trước, về còn 40 triệu bao loại 60kg.

Tại Việt Nam, theo Tổng cục Hải quan, khối lượng cà phê xuất khẩu trong nửa đầu tháng 11 của nước ta chỉ có 20.933 tấn, giảm lần lượt 45% và 3% so với cùng kỳ năm 2023 và 15 ngày đầu tháng 10/2024.

Thông thường các năm trước, khối lượng xuất khẩu tháng 11 tăng dần khi nông dân đã bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ. Tuy nhiên, số liệu năm nay đã phản ánh hiện tượng khác thường. Thị trường lo ngại sản lượng cà phê vụ mới đẩy ra thị trường muộn hơn bình thường khiến thiếu hụt nguồn cung chung, từ đó tạo hỗ trợ với giá.

Hơn nữa, trong những niên vụ gần đây, sản lượng cà phê Việt Nam liên tục suy giảm do thời tiết khắc nghiệt. Nhiều tổ chức dự báo sản lượng niên vụ 2024 - 2025 có thể giảm 10-15%, ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu.

Hiện nay, dù đang trong giai đoạn thu hoạch chính vụ nhưng ngành cà phê Việt Nam vẫn đối mặt với rủi ro từ hiện tượng La Nina dự kiến xuất hiện trong những tháng cuối năm, có thể gây mưa lớn làm gián đoạn thu hoạch và giảm sản lượng.