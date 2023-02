Giá cá tra tăng, doanh nghiệp 'đói' nguyên liệu

Giá cá tăng cao do thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại (từ ngày 8/1/2023).



Ông Nguyễn Thành Tân - người nuôi cá tra ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới (An Giang) phấn khởi cho biết: “Cả tuần nay giá cá tăng mạnh, doanh nghiệp xuống tận ao đặt tiền cọc trước để giữ mối mua cá nên nông dân chúng tôi rất phấn khởi. Bởi, trong thời gian qua, cá tra nguyên liệu ở mức 28.000 đồng/kg, người nuôi thua lỗ nặng, bởi giá thành nuôi đã lên đến 29.000 - 30.000 đồng/kg. Nay giá cá tăng lên 31.500 - 32.000 đồng/kg, người nuôi đã có lời”.



Dự kiến, đến cuối tháng 2, giá cá sẽ ở mức 33.000 đồng/kg. Bước sang tháng 4, giá có thể tăng đến 35.000-36.000 đồng/kg. Hiện, toàn tỉnh An Giang có 1.628ha mặt nước nuôi cá tra. Thời gian qua, do tình trạng thua lỗ kéo dài, người nuôi bỏ ao rất nhiều, khi Trung Quốc mua cá trở lại, tình trạng cung không đủ cầu đã xảy ra.

Là người có thâm niên nuôi cá tra, ông Nguyễn Ngọc Hải - Giám đốc HTX cá tra Thới An (ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ) xác nhận, giá cá tra thương phẩm hiện ở mức tăng cao so với hơn 2 năm qua. Với giá này, người nuôi có lãi. Tuy nhiên, thực tế tỷ lệ nông dân vui mừng chưa được 10% vì thời điểm này không mấy người có cá để bán, do thời gian qua phải treo ao hoặc “ngâm cá”. Theo ông Hải, giá lên xuống là quy luật thị trường, có thể sụt giảm trong nay mai. “Thực ra, giá cá có trên 30.000 đồng/kg vẫn chưa xứng đáng với công sức của người nuôi cá tra nhưng thị trường là vậy, mai mốt giá lại sụt thì sao?” - ông Hải nói.

Được biết, từ đầu năm đến nay, giá bán cá tra nguyên liệu luôn ở mức cao, tuy nhiên với giá thức ăn tăng cao, các vật tư đầu vào khác như xăng dầu, thuốc, thức ăn công nghiệp, hóa chất xử lý môi trường, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản cũng tăng giá, lợi nhuận của người dân chỉ từ 500 - 1.500 đồng/kg.