Gia cảnh và học vấn gây nhiều bất ngờ của Hằng Du Mục

Sau khi Hằng Du Mục trực tiếp tố chồng bạo hành và thông báo sẽ ra toà ly hôn vào ngày 20/8, cô chọn cách im lặng, không có bất cứ chia sẻ nào thêm. Về phần chồng Hằng Du Mục, tài khoản MXH được cho là của chồng Hằng Du Mục tiếp tục có cập nhật mới vào sáng 12/8. Nội dung bài đăng chỉ vỏn vẹn một dòng chữ tiếng Trung, tạm dịch: “Vô ơn”.

Dù chính chủ không chỉ đích danh tên ai nhưng nhiều người cho rằng Tôn Bằng đang nhắc đến Hằng Du Mục. Bởi lẽ thời gian vừa qua, các bài đăng được cho là của Tôn Bằng nói rằng Hằng Du Mục có quá khứ không tốt, cuộc sống được như hiện tại đều nhờ chồng hỗ trợ. Từ động viên livestream đến chở đi lấy hàng khắp nơi đều do một tay Tôn Bằng lo. Cũng chính từ những bài đăng này, Tôn Bằng cho rằng Hằng Du Mục đã thay lòng đổi dạ, chỉ nghe theo người đàn ông khác mà lạnh nhạt với mình.

Hằng Du Mục và Tôn Bằng

Căn nhà của vợ chồng Hằng Du Mục

Phía dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự bất bình, để lại bình luận bênh vực Hằng Du Mục. Những người này khẳng định “bà trùm táo đỏ” là người có thực lực, sự hỗ trợ của Tôn Bằng với vợ là có nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng và nỗ lực của cô như vậy.

Nhận định này hoàn toàn có cơ sở bởi Hằng Du Mục từng khiến dân tình xuýt xoa khi để lộ gia cảnh và học vấn.

Theo thông tin được đăng tải trên MXH, Hằng Du Mục từng có thời gian du học tại Pháp, theo đuổi chuyên ngành Sinh học và Sinh thái học ở Đại học Toulouse. Đây là một trong những trường đại học có truyền thống lâu đời nhất ở châu Âu và thứ 2 tại Pháp.

Hằng Du Mục cũng gây ấn tượng với trình độ ngoại ngữ mượt mà, sự am hiểu trong nhiều lĩnh vực khác nhau và cách nói chuyện lôi cuốn. Đây cũng là lý do khiến cho những phiên livestream của cô luôn hấp dẫn người xem.

Hằng Du Mục trong một livestream

Không chỉ có nền tảng kiến thức, Hằng Du Mục còn có được tình cảm và sự ủng hộ của gia đình.

Bố cô - ông Nguyễn Công Hảo từng là giáo viên, hiện đang sống ở Cà Mau. Trong phiên livestream của con gái vào ngày 7/7, ông Hảo lần đầu lên sóng nhưng đã chinh phục dân tình vì sự tự nhiên và hiểu biết về sản phẩm của mình. Đặc biệt bố Hằng còn khiến nhiều người phải trầm trồ vì thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, bắt lỗi Quang Linh Vlogs ngay trên sóng.

Hằng Du Mục và bố

Hằng Du Mục hiếm khi nhắc đến mẹ nhưng theo thông tin được chia sẻ trên MXH, mẹ cô mất sớm và bố đã đi bước nữa. Tuy nhiên mối quan hệ mẹ kế - con chồng không hề căng thẳng mà lại rất tốt đẹp.



Trong một clip được thành viên team châu Phi đăng tải vào ngày 6/8, Hằng Du Mục vui vẻ gọi dì là mẹ, thậm chí cô còn hồn nhiên xin tiền đi mua đồ ăn vặt khi về nhà. Nhìn 2 mẹ con nói cười tình cảm, cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ, cho rằng vì được mẹ kế yêu thương như thế nên Hằng Du Mục cũng luôn yêu thương 2 con riêng của chồng.

"Có lẽ là do Hằng được mẹ kế yêu thương như con ruột nên Hằng cũng yêu thương con riêng như con đẻ đó", "Nghe Hằng gọi mẹ mà thấy ấm lòng", "Hỏi sao em ấy tử tế với con chồng đến thế, là do nền tảng gia đình em ấy quá ok", "Thấy cách nói chuyện là biết người vừa dễ thương vừa tử tế",... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Hằng Du Mục và mẹ kế cũng rất tình cảm