Giá cao su thế giới tăng 9 phiên liên tiếp đạt ‘đỉnh’ 13 năm

Giá cao su tăng trong bối cảnh thời tiết mùa đông ở những nước sản xuất chủ chốt làm hạn chế sản lượng cao su, giá dầu đang tăng cao và lo ngại thời tiết ở những nước sản xuất chính tiếp tục diễn biến bất lợi.

Trên sàn giao dịch Osaka (OSE) của Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 8/2024 – hiện là giá tham chiếu – kết thúc phiên thứ Sáu (15/3) tăng 19 yen so với phiên thứ Năm (tăng 5,71%) lên 352 yen (2,26 USD)/kg, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22/9/2011. Trong phiên, có lúc giá đạt 352,2 yen, mức cao nhất trong ngày kể từ ngày 1/2/2017.

Tính chung cả tuần, hợp đồng này tăng giá 12,46%, mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 10/2020.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) của Trung Quốc tăng 435 nhân dân tệ lên 14.790 nhân dân tệ (109,80 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su giao tháng 4/2024 trên nền tảng SICOM của Sở Singapore Exchange tăng 1,82% lên 168 US cent/kg.

Có hàng loạt các yếu tố đang đẩy giá cao su tăng lên.

Trước hết phải kể đến chi phí nguyên liệu tăng và nguồn cung hạn chế từ các nước sản xuất chính như Thái Lan, Châu Phi và Việt Nam trong giai đoạn mùa đông. Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo thời tiết nắng nóng kèm theo giông ở nhiều khu vực từ ngày 14 đến ngày 20/3.

Cao su tấm hun khói tiêu chuẩn của Thái Lan (RSS3) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2017. Theo đó, cao su tấm RSS3 được báo giá ở mức 97,22 baht Thái (2,72 USD)/kg (FOB). Farah Miller, Giám đốc điều hành của Helixtap Technologies, một công ty dữ liệu độc lập tập trung vào cao su, cho biết: “Giá cao su nguyên liệu RSS3 tiếp tục tăng trong tuần này, điều này là bình thường vì đang mùa đông”. Ông cho biết các hợp đồng cao su kỳ hạn tương lai đang bị đẩy lên theo tốc độ tăng giá của cao su hàng thực.

Trong khi đó, giá dầu thô thế giới tuần này tăng mạnh, tăng khoảng 4% lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2023 do do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán thị trường sẽ thắt chặt hơn vào năm 2024 và nâng mức dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay. Cao su tự nhiên thường chịu tác động bởi giá dầu do cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp - được sản xuất từ dầu thô.

IEA đã nâng dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 lần thứ tư kể từ tháng 11 khi các cuộc tấn công của Houthi làm gián đoạn hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ nhưng cảnh báo rằng "sự suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ là một trong những trở ngại đối với tiêu thụ dầu".

Cơ quan giám sát năng lượng thế giới này dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng 1,3 triệu thùng/ngày vào năm 2024, tăng 110.000 thùng/ngày so với dự đoán tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 2,3 triệu thùng/ngày trong năm ngoái. IEA cũng cắt giảm dự báo nguồn cung năm 2024 và hiện dự kiến nguồn cung dầu sẽ tăng 800.000 thùng/ngày lên 102,9 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Trong khi đó, thông tin từ hãng Tesla cho hay hãng này đang mở rộng sản xuất sang Đông Nam Á, nhấn mạnh thị trường khu vực này đang phát triển nhanh chóng, từ đó sẽ thúc đẩy nhu cầu cao su sản xuất lốp xe tăng lên. Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, (trước đây gọi là Twitter), ông Rohan Patel, quan chức cấp cao phụ trách chính sách công và phát triển kinh doanh cấp cao của Tesla, ngày 12/3 cho biết việc mở rộng tại Đông Nam Á là ưu tiên của hãng xe điện này.

Ông Patel nhấn mạnh về sự phát triển nhanh chóng của Đông Nam Á, nơi nhà sản xuất xe điện của Mỹ đối mặt với sự cạnh tranh của đối thủ BYD (Trung Quốc). Đông Nam Á đã nổi lên như một trong những thị trường xe điện nóng nhất trong những năm gần đây và có thể mang lại cho Tesla một lượng khách hàng lớn vào thời điểm nhu cầu tại Mỹ chậm lại.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành cao su Việt Nam đặt mục tiêu gia tăng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2024. Thực tế là xuất khẩu đã khởi sắc ngay từ đầu năm, với khối lượng xuất khẩu trong tháng 1/2024 đạt 210.327 tấn cao su, tương đương kim ngạch trên 296,71 triệu USD, tăng 55,9% về khối lượng, tăng 62,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan.

Thị trường Trung Quốc đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam trong tháng 1/2024, chiếm 79,8% trong tổng lượng và chiếm 78,5% trong tổng kim ngạch cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 167.814 tấn, tương đương trên 232,97 triệu USD, giá trung bình 1.388 USD/tấn; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 56,5% về lượng, tăng 64,2% về kim ngạch và tăng 4,9% về giá. Ấn Độ là thị trường thứ 2, chiếm 5,6% trong tổng lượng và 5,9% trong tổng kim ngạch, đạt 11.836 tấn, tương đương 17,61 triệu USD.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang một số thị trường có tỷ trọng nhỏ nhưng đang tăng trưởng rất mạnh, tăng trên 100%. Trong đó, xuất khẩu sang Sri Lanka tháng 1/2024 tăng 3.507% về khối lượng và tăng 3.342% về kim ngạch, đạt lần lượt 2.344 tấn và 3.489.546 USD; sang Vương quốc Anh tăng 1.214% về khối lượng và 1.804% về kim ngạch, đạt lần lượt 565 tấn và 754.200 USD.

Hy vọng trong thời gian tới, xuất khẩu cao su sẽ tiếp tục khởi sắc, đưa tổng xuất khẩu năm 2024 tăng trưởng đạt mức cao.

Nguồn: Reuters