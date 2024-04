Giá chung cư tăng, vay căn hộ tại VIB lãi suất từ 5,9%, miễn trả gốc đến 5 năm

Sở hữu căn hộ dễ dàng, nhanh chóng với hàng loạt ưu đãi



Mới ra mắt từ cuối tháng 3.2024, giải pháp vay thế chấp căn hộ chung cư đã có sổ hồng với lãi suất chỉ từ 5,9%/năm của VIB đang gây "sốt" trên thị trường bởi thời gian phê duyệt chỉ 8 tiếng cùng việc định giá nhanh chóng chỉ trong 1 giờ đối với các chung cư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, khách hàng có thể ngay lập tức sở hữu căn hộ mong muốn cùng rất nhiều ưu đãi khác như miễn phí định giá tài sản, miễn trả gốc lên đến 5 năm và tỷ lệ cho vay cao.

Theo đại diện VIB chia sẻ, nhờ các công cụ và kho dữ liệu giá bất động sản hiện đại, thường xuyên cập nhật theo thị trường, VIB có thể nhanh chóng xác định giá trị tài sản và hoàn toàn miễn phí ở nhiều dự án căn hộ, từ đó đưa ra hạn mức vay phù hợp cho khách hàng với tỷ lệ cho vay đến 85%, tùy vào chất lượng tài sản. Cùng với cơ sở dữ liệu khách hàng và các mô hình quản trị rủi ro hiện đại, VIB có thể nhanh chóng xác minh thu nhập và các thông tin tín dụng, từ đó nhanh chóng đưa ra quyết định phê duyệt, với thời gian xử lý chỉ trong vòng 8 tiếng.

Gia đình anh Huy Quân (Quận 2, TP.HCM) vừa quyết định mua căn hộ tại Quận 2 sau khi được VIB duyệt vay chỉ trong 8 tiếng. Anh Quân nhận định: "Bên cạnh việc xử lý hồ sơ vô cùng nhanh chóng, việc miễn trả gốc đến 5 năm là yếu tố then chốt thúc đẩy chúng tôi quyết định mua nhà sớm hơn dự định. Với chính sách này, trong thời gian đầu số tiền phải trả hàng tháng thậm chí còn thấp hơn số tiền chúng tôi đang chi trả cho việc thuê nhà. Do là người đi làm công ăn lương nên thu nhập gần như cố định, ban đầu chúng tôi dự định sẽ tiết kiệm thêm 3-4 năm nữa mới mua chung cư. Tuy nhiên, nhờ lãi suất hấp dẫn và nhiều ưu đãi từ VIB, chúng tôi đã có thể sớm sở hữu căn hộ ưng ý."

Đại diện VIB cũng cho biết: "Với giải pháp vay thế chấp căn hộ chung cư có đặc tính vay nhanh trả dễ, VIB mong muốn trở thành người đồng hành cùng hàng triệu gia đình và các bạn trẻ thành đạt hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà đầu tiên, ngôi nhà thứ 2… với những sắp xếp tài chính thông minh và nhanh chóng".

Tùy chọn lãi suất cực tốt và cố định giúp an tâm tài chính

Khi vay thế chấp căn hộ chung cư tại VIB, khách hàng có bốn lựa chọn lãi suất cố định từ 5,9%, 6,9%, 7,9%, 8,9% tương ứng với các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 24 và 36 tháng. Sau ưu đãi, biên độ dao động ở mức 2,8% giúp khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc hoạch định tài chính và dòng tiền bởi ít chịu ảnh hưởng của tình hình lãi suất.

Đặc biệt, khách hàng được miễn trả gốc thời hạn đến 5 năm và có thể lựa chọn trả gốc định kỳ 6 tháng một lần sau thời gian ưu đãi. Đối với các khách hàng có thu nhập tốt, có thể chủ động trả nợ trước hạn lên tới 25 triệu đồng/tháng (tương đương 300 triệu đồng/năm) hoàn toàn miễn phí.

Chị Minh Ngọc (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa quyết định mua 1 căn hộ chung cư đã có sổ hồng sau khi tham khảo gói vay thế chấp căn hộ chung cư từ VIB. Chị Ngọc chia sẻ: "5,9% là mức lãi suất thấp chưa từng thấy tại VIB, với nhu cầu tài chính khoảng 1,5 tỷ đồng, chị Ngọc ước tính mỗi tháng chỉ trả khoảng 7,3 triệu đồng, hoàn toàn phù hợp với năng lực tài chính hiện nay. Ngoài ra, nhờ miễn trả gốc tới 5 năm và biên độ sau ưu đãi chỉ 2,8% giúp gia đình tôi giảm bớt áp lực tài chính và sớm sở hữu căn hộ cho riêng mình."

Nên mua nhà ngay hay chờ thị trường hạ nhiệt?

Theo khảo sát về giá nhà của Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE, giá bán căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp Hà Nội quý 1 năm nay đã tăng 6% so với quý trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Giá căn hộ trên thị trường mua đi bán lại Hà Nội vẫn sẽ tiếp diễn tăng giá trong năm 2024, mức tăng từ 16 - 20%. Tại Hồ Chí Minh, mức tăng có thể còn cao hơn.

Một nghiên cứu của Savills Việt Nam cũng chỉ ra, năm 2023 thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội đạt 150 triệu đồng/người. So với năm 2019 thì mức tăng trưởng trung bình thu nhập là 6% một năm. Trong khi đó, mức tăng giá căn hộ từ năm 2019 đến 2023 là 13% một năm.

Do vậy, nhiều chuyên gia nhận định, mặc dù chung cư đã có sổ hồng đang giao dịch ở mức giá cao, tuy nhiên nếu mua vào thời điểm này sẽ có lợi hơn rất nhiều do xu hướng tăng gia vẫn tiếp diễn trong năm 2024. Cộng với lãi suất cho vay căn hộ chung cư đã xuống mức rất thấp cùng nhiều ưu đãi vượt trội từ phía ngân hàng như giải pháp vay nhanh trả dễ của VIB, người mua nhà nên nắm bắt thời cơ để lựa chọn cho mình những phương án an cư hợp lý hơn là ngồi chờ bất động sản giảm nhiệt.