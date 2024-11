Giá cổ phiếu MWG giảm mạnh sau khi ông Nguyễn Đức Tài trấn an “nhà đầu tư không nên lo lắng”

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11, giá cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động đã giảm 3,5% xuống 60.800 đồng/cổ phiếu, giảm 13% kể từ khoảng cuối tháng 8/2024. Thời gian qua, MWG liên tiếp giảm điểm, đặc biệt chỉ trong 2 phiên sau khi ông Tài trấn an “nhà đầu tư không nên lo lắng” cổ phiếu này đã “bốc hơi” đến 6,5%.

Tại buổi Analyst meeting diễn ra vào ngày 11/11, ông Nguyễn Đức Tài đã có chia sẻ với nhà đầu tư về các giao dịch bán tổng cộng 2 triệu cổ phiếu MWG trong giai đoạn gần đây.

Theo ông Tài, nhà đầu tư không nên lo lắng về những thông tin gây nhiễu, việc bán ra cổ phiếu nhằm mục đích cá nhân và con số 2 triệu cổ phiếu không quá đáng kể so với lượng hơn 200 triệu cổ phiếu MWG mà vị Chủ tịch này đang nắm giữ.

"Việc tôi bán ra 2 triệu cổ phiếu có thể nhiều với một số người, nhưng nếu xét trên tổng thể trên tổng lượng sở hữu thì con số này không là gì cả", ông Tài nói.

Thống kê trong năm 2024, ông Tài đã 2 lần bán ra cổ phiếu MWG trong tháng 6 và tháng 9, với số lượng 1 triệu cổ phiếu/lần, qua đó giảm số cổ phần trực tiếp sở hữu xuống còn 32,4 triệu cổ phiếu, tương đương 2,22% vốn điều lệ Thế Giới Di Động.

Thực tế, việc MWG giảm mạnh diễn ra trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều áp lực và kết quả kinh doanh của MWG không được như kỳ vọng của thị trường.

Quý III/2024 vừa qua, MWG đạt doanh thu 34.147 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi sau thuế 806 tỷ đồng, gấp 21 lần quý III năm ngoái, song vẫn sụt giảm so với 2 quý liền trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu MWG tăng 15% so với cùng kỳ lên 86.858 tỷ đồng (~3,5 tỷ USD). Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng, tăng hơn 37 lần so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch cả năm, MWG đã hoàn thành gần 80% mục tiêu doanh thu và vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đánh giá về động lực tăng trưởng của MWG trong quý IV/2024, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cho biết, doanh nghiệp sẽ tăng doanh thu và chú trọng nâng cấp chuỗi bán hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. Trong lúc khó khăn, MWG đã giữ nguồn lực để thực hiện các hoạt động lớn này. Nếu năm sau thị trường ổn định, ông Tài tin tưởng doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng, không hề bão hòa như lo ngại.

Riêng với mặt hàng gia dụng, trong bối cảnh tất cả nhà bán lẻ khi kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đều phải đóng thuế, MWG sẽ được hưởng lợi nhờ môi trường cạnh tranh trở nên công bằng hơn.

"Các sản phẩm có giá trị lớn như điện lạnh cần phải lắp đặt tận nơi, mô hình kinh doanh online cũng sẽ khó khăn hơn vì dù giá rẻ hơn, nhưng không phải ai sẵn sàng bỏ vài triệu đồng chỉ để tiết kiệm vài trăm nghìn. Nếu mua hàng online có sự cố về hàng hoá, khách hàng cũng sẽ rất khó khăn", ông Tài cho biết.

Báo cáo phát hành của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) sau khi MWG công bố kết quả kinh doanh quý III, BVSC cho biết, kết quả kinh doanh của MWG thấp hơn kỳ vọng, BVSC hạ dự phóng lợi nhuận sau thuế của MWG từ 4.523 tỷ đồng, xuống còn 3.842 tỷ đồng.

“Với kết quả kinh doanh quý III/2024 thấp hơn kỳ vọng, BVSC đang nhìn thấy rủi ro điều chỉnh giảm dự báo cho năm 2024. Tuy vậy, chúng tôi vẫn tin vào triển vọng tươi sáng của năm 2025 với sự chuyển mình mạnh mẽ của chuỗi Bách Hoá Xanh”, báo cáo của BVSC cho hay.