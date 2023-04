Giá cước vận tải biển và cho thuê tàu giảm sâu, Hải An (HAH) báo lãi ròng quý 1 giảm 40% so với cùng kỳ

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã Chứng khoán: HAH) đã công bố BCTC quý 1/2023 ghi nhận doanh thu thuần gần như đi ngang ở mức 655 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ khai thác tàu ghi nhận hơn 658 tỷ, doanh thu khai thác cảng hơn 65 tỷ và doanh thu khác gần 122 tỷ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp ghi nhận phần loại trừ nội bộ âm gần 190 tỷ đồng.

Chi phí giá vốn tăng gần gấp rưỡi khiến lãi gộp bị bào mòn, giảm 43% xuống còn 192 tỷ đồng, biên lãi thu hẹp chỉ đạt 29%.

Doanh thu tài chính ghi nhận 5 tỷ, trong khi chi phí tài chính tăng gấp đôi lên 21 tỷ đồng. Cộng thêm chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27% lên mức 30 tỷ đồng. Kết quả, Hải An báo lãi sau thuế quý 1 giảm 52% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 126 tỷ đồng, trong đó lãi ròng giảm 40% xuống còn 119 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, LNST của Công ty giảm mạnh do sản lượng và doanh thu hoạt động cảng giảm xuất phát từ việc nâng cấp sửa chữa mặt bãi. Hiện số lượng tàu của Hải An là 11 tàu trong khi kỳ trước chỉ 9 tàu; song sản lượng khai thác giảm, giá cước biển và cho thuê tàu đều giảm mạnh trong khi chi phí tăng khiến lợi nhuận hoạt động tàu giảm mạnh.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của HAH đạt 4.964 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 2% so với đầu năm, trong đó gần 378 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, cộng thêm hơn 120 tỷ tiền gửi ngân hàng dưới 12 tháng. Ngoài ra, hiện Hải An có đầu tư vào hai công ty liên kết là Giao nhận vận tải Hải An (giá gốc gần 1,5 tỷ, giá trị hiện đạt hơn 32 tỷ) và Vận tải biển An Biên (giá gốc 85 tỷ, giá trị hiện đạt 92 tỷ đồng). Còn lại, chủ yếu tài sản của công ty nằm ở tài sản cố định dài hạn với hơn 2.673 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 1 giảm hơn 212 tỷ đồng so với đầu năm, còn 1.950 tỷ đồng trong đó nợ vay tổng cộng gần 1.280 tỷ đồng với hơn 940 tỷ đồng là nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 3.014 tỷ đồng với hơn 1.104 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.