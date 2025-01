Giả danh cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng để lừa đảo

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024 tỉnh Lâm Đồng bằng hình thức giả danh cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chuyển tiền để "chạy việc" nhằm chiếm đoạt số tiền 1.372.000.000 đồng (một tỷ ba trăm bảy mươi hai triệu đồng) do bị can Dương Thị Lệ Trâm - SN 1984 (Nơi cư trú: Thôn R’Chai 2, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng) thực hiện.

Phương thức thủ đoạn: Bản thân bị can Dương Thị Lệ Trâm tốt nghiệp trường Cao Đẳng sư phạm Đà Lạt vào năm 2016. Sau đó, Trâm xin vào dạy tại một trường Trung học ở TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng bằng hình thức hợp đồng được khoảng 2 tháng thì Trâm nghỉ. Do đó, Trâm biết được tâm tư nguyện vọng của giáo viên là muốn thi đậu viên chức vào biên chế, xin chuyển trường được dạy học gần nhà...

Từ tháng 10/2023, do kinh doanh bất động sản thua lỗ và cần tiền trả nợ, Trâm đã nảy sinh ý định tìm kiếm những bị hại muốn thi đậu viên chức để được vào biên chế, xin chuyển trường về dạy học gần nhà... nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện được hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trâm truy cập vào Website Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục một số huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để tự nghiên cứu chỉ tiêu của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở ở một số huyện, thành phố. Sau đó, Trâm vào mạng xã hội Facebook tìm kiếm các hội nhóm đăng bài làm "Bảng tên nhân viên" và đặt làm 1 bảng tên mang tên "Dương Thị Lệ Trâm, cán bộ Phòng Chính trị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng".

Sau khi tiếp cận và đưa ra các thông tin giả về nghề nghiệp, về chỉ tiêu của Sở giáo dục nhằm tạo lòng tin với bị hại. Nên mỗi hồ sơ xin việc, Trâm yêu cầu bị hại đưa cho Trâm số tiền từ 40.000.000 ₫ồng (bốn mươi triệu đồng) đến 150.000.000 đông (một trăm năm mươi triệu đồng)/01 hồ sơ.

Nhằm tạo lòng tin cho bị hại để những người này tiếp tục tìm kiếm những bị hại khác cho Trâm lo "chạy việc" thì Trâm vào Website Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục một số huyện tỉnh Lâm Đồng tải về điện thoại những văn bản, tài liệu như: Quyết định về việc thuyên chuyển viên chức, Công văn đồng ý cho viên chức liên hệ chuyển công tác, Công văn tuyển dụng viên chức nghành giáo dục, danh sách thí sinh thi viên chức... của Sở nội vụ tỉnh Lâm Đồng, rồi lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm các nhóm "Photoshop online" để liên hệ và gửi những văn bản mẫu trên cùng thông tin của bị hại yêu cầu chỉnh sửa thành văn bản mà Trâm cần.

Sau khi có các văn bản, tài liệu thể hiện việc các bị hại mà Trâm nhận "chạy việc" đã có Quyết định luân chuyển thì Trâm gửi những văn bản, tài liệu này cho các bị hại qua Zalo và yêu cầu bị hại không được gửi cho ai xem hoặc ngay sau đó Trâm sẽ thu hồi.

Đồng thời, để bị hại tin tưởng, Trâm còn truy cập vào Website Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục một số huyện tỉnh Lâm Đồng để lấy số điện thoại của những người có chức vụ. Sau đó, Trâm tìm kiếm trên Zalo các số điện thoại này rồi lưu hình ảnh đại diện về máy rồi mua Sim để tạo ra các tài khoản Zalo ảo với ảnh đại diện của những người có chức vụ của của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục... sau đó, Trâm tự tạo ra những đoạn tin nhắn của những tài khoản này với Zalo của Trâm thể hiện nội dung có liên quan đến việc chuyển trường, tuyển viên chức của các giáo viên... và chụp màn hình cuộc hội thoại và chuyển cho bị hại.

Bằng phương thức thủ đoạn trên, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định bị can Dương Thị Lệ Trâm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 17 bị hại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Ai là bị hại có liên quan đến việc bị Dương Thị Lệ Trâm dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tài sản thì trình báo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết.

Thông tin, tài liệu gửi về Đội phòng ngừa và điều tra tội phạm xâm phạm Sở hữu/Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: số 4 Trần Bình Trọng - Phường 5 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng, hoặc trao đổi qua Đ/c Đặng Thị Tuyết Ngân - Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0965065279.