Chủ tài khoản Facebook 'Minh Trung', sinh năm 2003 bị Công an bắt giữ

Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Phước)

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Phước, ngày 15/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý, Công an huyện Lộc Ninh và Công an xã Lộc Tấn bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm (pháo nổ).

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook “Minh Trung” đăng tải thông tin liên quan đến việc mua bán, vận chuyển pháo trái phép có nhiều thông tin liên quan trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước nên đã tiến hành xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý Công an huyện Lộc Ninh và Công an xã Lộc Tấn phát hiện bắt giữ đối tượng Ngô Minh Trung (sinh năm 2003, trú thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 93F1- 709.12 chở theo Hà Minh Tâm, sinh năm 1998; trú xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang chở một thùng giấy bên trong có chứa khối hình hộp, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc, có chữ nước ngoài (đối tượng khai nhận là pháo nổ), có tổng trọng lượng hơn 30kg.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.