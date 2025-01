Công an Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Bình… đã công bố danh sách phạt nguội: Các chủ xe có biển số sau chú ý nộp phạt đúng quy định

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 9/1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố danh sách phương tiện vi phạm phạt nguội trên địa bàn tỉnh tuần 16/12/2024 - 22/12/2024. Danh sách bao gồm 900 chủ phương tiện có phương tiện vi phạm các quy định TTATGT.

Cùng ngày, phòng PC08 Bắc Ninh cũng công bố danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội trong tỉnh tuần từ 23/12/2024 - 29/12/2024. Danh sách bao gồm 884 chủ phương tiện, với các lỗi phổ biến là “Điều khiển xe chạy quá tốc độ” và “Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu”.

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng ngày 10/1 đã có thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát (từ ngày 30/12/2024 - 5/1/2025).

Cơ quan Công an yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an TP. Cao Bằng, địa chỉ: số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Danh sách bao gồm 8 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định, 1 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

Nguồn: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng

Ngày 11/1, Công an thành phố Thanh Hóa đã có thông báo kết quả phát hiện “ Xử phạt nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố từ ngày 11/12/2024 đến 20/12/2024.

Danh sách tổng cộng 99 phương tiện, bao gồm ô tô và xe máy. Các hành vi phổ biến bị xử phạt nguội là "Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông", "Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô", "Chở người ngồi trên xe không đội mũ".

Danh sách 99 phương tiện vi phạm "nguội" trên địa bàn TP. Thanh Hóa từ ngày 11/12/2024 đến 20/12/2024 (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến Đội CSGT-TT, Công an thành phố Thanh Hóa (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an cấp huyện (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Hay ngày 16/1, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã công bố danh sách 690 phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ ngày 1/12/2024 - 31/12/2024 được ghi nhận qua camera giám sát trên các tuyến đường tại Thủ đô.

Các lỗi phổ biến trong danh sách là: Ngược chiều, sai làn, quá tốc độ, đường cấm, dừng đỗ sai quy định, không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông…

Chi tiết danh sách 690 phương tiện vi phạm luật giao thông từ phòng CSGT, Công An thành phố Hà Nội tại link sau đây.

Cùng ngày, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình có thông báo Phòng Cảnh sát giao thông ghi nhận 65 lượt phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội (từ ngày 08/1/2025 đến ngày 14/1/2025). Danh sách như sau:

Công an tỉnh Thái Bình công bố danh sách phạt "nguội" từ ngày 08/1/2025 đến ngày 14/1/2025 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình)

Để tra cứu phương tiện vi phạm nguội, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện nhập thông tin biển kiểm soát, loại xe: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”