Tin mới về sáp nhập ĐVHC của TPHCM: Giảm 171 đơn vị cấp xã; tinh giản 22.000 người; tên gọi phường, xã mới theo dự kiến

TPHCM mới có 190 đơn vị hành chính trực thuộc, hình thành siêu đô thị mới

Tại kỳ họp thứ 22, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải trình bày tờ trình của UBND TPHCM về xây dựng nghị quyết của HĐND TPHCM tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM.

Đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành lập TPHCM (mới) là thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau sắp xếp TPHCM tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp phù hợp với Hiến pháp (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); phát huy tiềm năng và lợi thế của 3 tỉnh, thành phố về diện tích đất đai, quy mô dân số, các kết quả tăng trưởng kinh tế, phấn đấu là một cực tăng trưởng mới của cả nước và vùng Đông Nam bộ trong thời gian tới.

TPHCM mới sau sắp xếp, hợp nhất có diện tích 6.772,65 km2 (đạt 135,43% so với tiêu chuẩn), Quy mô dân số 13.706.632 người (đạt 979,04 % so với 17 tiêu chuẩn), 190 đơn vị hành chính trực thuộc, hình thành siêu đô thị mới của vùng Đông Nam bộ.

Nơi Trung tâm hành chính - chính trị của TPHCM tại số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1; Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Phú Chánh, TP Thủ Dầu Một (cơ sở 2); Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa (cơ sở 3).

Tinh giản hơn 22.000 người sau sắp xếp đơn vị hành chính

Theo UBND TPHCM việc thành lập TPHCM mới phát huy ưu thế của 3 tỉnh, thành phố có vị trí địa lý liền kề, điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông, sự phân bổ và tổ chức các không gian kinh tế, quy mô và trình độ phát triển kinh tế phù hợp, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế của mỗi tỉnh, thành phố, hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của TPHCM sau sắp xếp, có thêm quỹ đất phục vụ quy hoạch đô thị, giãn dân.

Đồng thời, đáp ứng các yếu tố về trình độ, năng lực quản lý của cấp ủy, chính quyền, địa phương, mức độ chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin của chính quyền và người dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Về sắp xếp nhân sự, với 9.732 người hoạt động không chuyên trách sẽ tinh giản biên chế theo chế độ, chính sách trong năm 2025. Với 12.600 cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện dôi dư thì giải quyết đến năm 2029, trung bình mỗi năm giảm 2.500 người.

Giảm 62,64% đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM, thành phố hiện có 273 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 210 phường, 58 xã và 5 thị trấn.

TPHCM thực hiện sắp xếp 272 đơn vị hành chính cấp xã, 1 xã không thực hiện sắp xếp do yếu tố đặc thù là xã đảo Thạh An.

Sau sắp xếp, TPHCM có 102 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 78 phường và 24 xã), giảm 171 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,64%.

Sắp xếp cấp xã, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

Theo UBND TPHCM, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn của thành phố.

Mục tiêu là mở rộng quy mô, không gian phát triển, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng thời, đảm bảo quy mô diện tích tự nhiên phù hợp với năng lực quản lý của chính quyền hiện hữu; có điều kiện tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, các thế mạnh kinh tế, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững.

Việc sắp xếp cũng góp phần giải quyết các vấn đề còn bất cập trong công tác quản lý địa giới hành chính, tạo lập cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch xây dựng, phát triển có tốc độ tăng trưởng khá tốt, đặc biệt là quy mô kinh tế đều nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành của cả nước, nơi hội tụ nhiều hoạt động.

UBND TPHCM nhận xét việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố là thực sự cần thiết, đảm bảo phù hợp với các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, tập quán, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của các đơn vị hành chính có liên quan.

Các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp đều cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng theo quy định và được Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đồng tình ủng hộ.

Do đó, UBND TPHCM trình HĐND TPHCM tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM.

Sau khi được thông qua, UBND TPHCM hoàn thiện hồ sơ, đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM theo quy định

Dự kiến tên gọi các phường, xã mới của TPHCM sau sắp xếp

Ngày 18/4, HĐND TPHCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề), xem xét tờ trình của UBND TPHCM về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo phương án UBND TPHCM trình HĐND TPHCM thì TPHCM sắp xếp từ 273 phường, xã, thị trấn còn 102 phường, xã.

TP Thủ Đức sáp nhập 34 phường thành 12 phường: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái.

Quận 1 sáp nhập 10 phường thành 4 phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh.

Quận 3 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc.

Quận 4 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu.

Quận 5 sáp nhập 15 phường thành 3 phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn.

Quận 6 sáp nhập 14 phường thành 5 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm, Phú Định.

Quận 7 sáp nhập 10 phường thành 4 phường: Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận.

Quận 8 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.

Quận 10 sáp nhập 10 phường thành 3 phường: Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng.

Quận 11 sáp nhập 10 phường thành 4 phường: Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Quận 12 sáp nhập 11 phường thành 5 phường: Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông.

Quận Bình Thạnh sáp nhập 15 phường thành 5 phường: Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới.

Quận Phú Nhuận sáp nhập 11 phường thành 3 phường: Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận.

Quận Bình Tân sáp nhập 10 phường thành 5 phường: Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo.

Quận Gò Vấp sáp nhập 12 phường thành 6 phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông.

Quận Tân Bình sáp nhập 15 phường thành 6 phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn.

Quận Tân Phú sáp nhập 11 phường thành 5 phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú.

Huyện Bình Chánh sáp nhập 16 xã, thị trấn thành 7 xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Huyện Củ Chi sáp nhập 21 xã, thị trấn thành 7 xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Huyện Cần Giờ sáp nhập 7 xã, thị trấn thành 4 xã: Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An.

Huyện Hóc Môn sáp nhập 11 xã, thị trấn thành 4 xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

Huyện Nhà Bè sáp nhập 7 xã, thị trấn thành 2 xã: Nhà Bè, Hiệp Phước.