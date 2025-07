Giả danh công an, lừa nam sinh 17 tuổi chuyển tiền: Màn kịch bị bóc trần trong nhà nghỉ

Tổ công tác CAP Bạch Mai tham gia cuộc kiếm tìm cháu Q. Ảnh: CACC.

Giả danh điều tra viên, dọa chuyển sang Campuchia nếu không chuyển tiền

Khoảng 12h trưa ngày 25/7, Công an phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận được trình báo khẩn cấp từ ông N.Đ.T (SN 1969, trú tại phố 8/3) về việc con trai ông – cháu N.M.Q (SN 2007) – đang bị nhóm người lạ đe dọa, ép chuyển gấp 150 triệu đồng để "chứng minh vô tội".

Trung tá Vũ Thái Sơn – Trưởng Công an phường Bạch Mai – cho biết: "Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi xác định đây là một kịch bản lừa đảo giả danh cơ quan điều tra đang có dấu hiệu lan rộng. Tuy nhiên, người trong cuộc như ông T. thường rất khó phân biệt thật – giả. Ông T. hoảng loạn, tin rằng con trai mình sắp bị đưa sang Campuchia."

Gia đình ông T. liên tục nhận được các tin nhắn từ tài khoản Zalo của cháu Q., giục chuyển tiền. Cùng lúc, các đối tượng gọi điện mắng chửi, đe dọa sẽ "bán con sang biên giới" nếu không chuyển khoản. Tình thế căng như dây đàn.

Ngay lập tức, gần 10 cán bộ, chiến sĩ công an được điều động, khẩn trương rà soát hành trình của cháu Q. từ thời điểm rời khỏi nhà vào buổi sáng cùng ngày.

Nạn nhân trong vụ việc. Ảnh: CACC

Việc làm "trong mơ" và cuộc giải cứu phút chót tại nhà nghỉ Kim Ngưu

Theo lời kể, trước đó cháu Q. nói với mẹ rằng đã tìm được "việc đúng ngành, nhàn hạ" qua mạng xã hội. Tuy nhiên, bên tuyển dụng yêu cầu phải nộp 150 triệu đồng để giữ chỗ. Tin con, người mẹ đã chuyển khoản toàn bộ số tiền.

Sau khi nhận được tiền, cháu Q. được yêu cầu rời khỏi nhà, không liên lạc với ai. May mắn thay, cháu đã kịp chuyển lại toàn bộ số tiền cho mẹ trước khi đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phát động nhân dân hỗ trợ và khoanh vùng theo hướng di chuyển, đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện cháu Q. đang trú tại một nhà nghỉ trên đường Kim Ngưu.

"Khi cánh cửa phòng mở ra, cháu như vỡ òa vì thấy bố mẹ và công an xuất hiện. Các đối tượng lừa đảo cũng lập tức cắt đứt liên lạc," Trung tá Sơn thuật lại.

Tại trụ sở công an, dù đã an toàn, cháu Q. vẫn còn run rẩy, tâm lý hoảng loạn. Sau một thời gian được trấn an, cháu mới dần tỉnh táo và nhận ra toàn bộ sự việc chỉ là một cú lừa ngoạn mục.

Từ vụ việc, Trung tá Vũ Thái Sơn cảnh báo: "Công an không bao giờ gọi điện yêu cầu chuyển tiền hay cài đặt phần mềm lạ. Mọi giấy mời, giấy triệu tập đều được gửi trực tiếp hoặc thông qua công an địa phương".

Ông cũng khuyến cáo các trường học cần tăng cường tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhất là với học sinh, sinh viên – nhóm đối tượng dễ bị dụ dỗ nhất. Giới trẻ cần được trang bị kỹ năng nhận diện hành vi lừa đảo và luôn giữ bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin bất thường. Khi có nghi vấn, người dân phải liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.