Giả danh lãnh đạo công an tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 7/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Giám đốc Công an tỉnh này đã có công văn gửi các sở, ban ngành, chính quyền các huyện/thị xã thông báo về việc giả danh lãnh đạo Công an tỉnh để lừa đảo .

Qua nắm tình hình của Công an tỉnh Vĩnh Long , gần đây trên địa bàn tỉnh phát hiện một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, giả danh lãnh đạo Công an tỉnh gọi điện cho lãnh đạo, cán bộ một số cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh. Các đối tượng kêu gọi vận động tài trợ và thực hiện hành vi lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản … Hành vi giả danh trên đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cá nhân lãnh đạo và lực lượng công an.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị lãnh đạo cơ quan, ban ngành, địa phương và nhân dân cảnh giác với các cuộc gọi giả danh , tuyệt đối không làm theo các yêu cầu của đối tượng. Công an tỉnh Vĩnh Long cũng công bố công khai số điện thoại của các lãnh đạo đơn vị để nhân dân nắm được.

Trường hợp phát hiện các đối tượng mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh, cơ quan này đề nghị người nhận các cuộc gọi thông báo ngay cho công an tỉnh để kịp thời xử lý, tránh trường hợp bị lừa đảo.

Ít ngày trước, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ cũng vừa phát văn bản với nội dung thông báo tương tự trên. Khi phát hiện có đối tượng dùng số điện thoại lạ giả danh lãnh đạo sở này để "dạo nạt" người dân liên quan tới dùng số điện thoại đăng ký tài khoản mạng xã hội và đăng các thông tin bôi nhọ, chống phá nhà nước, hoặc vi phạm pháp luật. Sau đó, các đối tượng này yêu cầu chủ thuê bao phải thực hiện theo hướng dẫn, hoặc chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.