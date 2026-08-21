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Giả danh shipper lừa giao hàng, tạo áp lực buộc người nhận chuyển khoản để chiếm đoạt

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Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là shipper, yêu cầu chuyển khoản tiền mua hàng.

Ngày 20/08, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 16h33 ngày 18/8, anh T.A.T (trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0834 784 055. Người này nói giọng Bắc, tự xưng là shipper và thông báo đang giao đơn hàng mà anh T. đã đặt.

Do mặt hàng cần phải thử mới biết có phù hợp hay không, anh T. đề nghị lùi thời gian thanh toán. Khoảng 15 phút sau, một số điện thoại khác là 0778 340 630 tiếp tục gọi, yêu cầu anh T. chuyển tiền trước 17h. Đối tượng đồng thời gửi số tài khoản ngân hàng ViB Bank 564362459, mang tên NGUYEN MANH HUNG, cùng số tiền phải thanh toán là 730k.

Giả danh shipper lừa giao hàng, tạo áp lực buộc người nhận chuyển khoản để chiếm đoạt- Ảnh 1.

Tin nhắn của đối tượng giả danh shipper gửi khi điện thoại thông báo giao đơn hàng và yêu cầu thanh toán gấp. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Điều đáng nói, thông tin về mặt hàng và số tiền mà đối tượng cung cấp hoàn toàn trùng khớp với đơn hàng mà anh T. đặt từ một shop trên Facebook.

Thấy có dấu hiệu bất thường, anh T. không chuyển tiền mà tiếp tục xác minh. Qua kiểm tra, anh T. phát hiện gói hàng mà đối tượng thông báo thực tế chưa được giao đến nhà. Bởi đơn hàng anh T. chỉ mới đặt 1 ngày trước đó và thông thường phải mất từ 2-4 ngày đơn vị vận chuyển mới giao hàng.

Anh T. bức xúc cho biết, nếu không cẩn thận rất có thể anh sẽ trở thành nạn nhân của trò lừa đảo tinh vi này nếu chỉ cần một phút chủ quan và tin rằng người gọi biết chính xác thông tin đơn hàng của mình.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, từ vụ việc trên, có thể thấy không hiểu lý do gì kẻ gian có thể nắm được thông tin đơn hàng, tên sản phẩm, giá tiền và lợi dụng những dữ liệu này để giả danh shipper, tạo áp lực buộc người nhận chuyển khoản.

Do vậy, khi nhận được cuộc gọi yêu cầu thanh toán, người dân cần kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng mua hàng, liên hệ shop hoặc đơn vị vận chuyển qua kênh chính thức; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do người lạ cung cấp khi chưa xác minh.

Đồng thời, người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin mua hàng, hạn chế công khai số điện thoại, địa chỉ, mã đơn hàng và các thông tin liên quan trên mạng xã hội; trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, cần thông báo cho người thân và cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.

Theo Anh Đặng

vtv.vn

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