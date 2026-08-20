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VETC tạm dừng triển khai chính sách phí ví điện tử

| | Smart Money

Sau những phản ứng liên quan đến chính sách phí ví VETC, doanh nghiệp cho biết tạm dừng triển khai để rà soát, tiếp tục lắng nghe ý kiến khách hàng và xây dựng phương án phù hợp hơn.

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết đã ghi nhận các phản ánh liên quan đến chính sách phí dịch vụ ví VETC trong thời gian qua. Doanh nghiệp thẳng thắn nhìn nhận quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng, đồng thời chưa tạo được trải nghiệm và sự đồng thuận từ khách hàng.

Trước những phản hồi này, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí để rà soát, tiếp tục lắng nghe ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. Theo VETC, đến thời điểm hiện tại, hệ thống Ví VETC chưa thực hiện thu bất kỳ khoản phí nào từ khách hàng.

VETC dừng triển khai chính sách phí Ví VETC. Ảnh: PV

VETC cũng cho biết tài khoản giao thông không phải là dịch vụ thu phí. Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Do đó, chính sách phí được đề cập liên quan đến ví VETC chứ không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ.

Theo VETC, ví VETC là dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và quản lý theo Thông tư 40/2024/TT-NHNN. Việc cung cấp dịch vụ này đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư hệ thống, thực hiện định danh khách hàng điện tử (eKYC), bảo đảm an ninh, bảo mật, vận hành và đối soát liên tục, kết nối với ngân hàng và các đơn vị chuyển mạch, đồng thời duy trì toàn bộ số dư của khách hàng tại tài khoản bảo đảm thanh toán độc lập.

VETC nhấn mạnh ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp không được trả lãi hoặc sử dụng số dư trong ví VETC của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh. Đây là những yêu cầu nhằm bảo đảm an toàn cho tiền và giao dịch của khách hàng mà VETC có trách nhiệm tuân thủ. VETC cho biết, trong thời gian tới sẽ rà soát toàn diện, phân tích đặc thù và nhu cầu của từng nhóm khách hàng để xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Bên cạnh việc công bố rõ các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, VETC cho biết sẽ xây dựng mục tiêu, lộ trình kết nối thêm nhiều phương thức thanh toán để khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp. Doanh nghiệp cũng tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, đơn vị chuyển mạch và đối tác liên quan nhằm tối ưu hệ thống vận hành, giảm các chi phí phát sinh.

Doanh nghiệp cũng thừa nhận và nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách, cũng như việc tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng và cơ quan chủ quản trước những thay đổi có phạm vi ảnh hưởng rộng.

Nha Trang

Hà Nội Mới

Từ Khóa:
ví điện tử

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