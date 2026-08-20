Dùng link giả mạo để lừa đảo: Có thể bị phạt đến 20 năm tù

Theo luật sư Lê Kiên Lương (Đoàn Luật sư TPHCM), người thu thập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân hoặc phát tán link độc hại có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP, Nghị định 174/2026/NĐ-CP) với mức phạt tiền lên đến hàng chục triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Nếu dùng link giả mạo để dẫn dụ người khác cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản là hành vi có dấu hiệu của tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 289 Bộ luật Hình sự. Quy định này bao gồm hành vi xâm nhập trái phép bằng các phương thức khác nhau để chiếm quyền điều khiển hoặc sử dụng trái phép dịch vụ.

Trường hợp sau khi chiếm được tài khoản, đối tượng tiếp tục mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản rồi chiếm đoạt tiền là hành vi có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu hành vi có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, hoặc chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù.

Luật sư Lê Kiên Lương cho biết, khi phát hiện tài khoản bị chiếm quyền hoặc có người bị lừa thông qua tài khoản của mình, người bị hại cần giữ lại các dấu vết liên quan bằng cách chụp màn hình hoặc quay lại quá trình giao dịch, lưu link giả mạo, nội dung tin nhắn mạo danh, số tài khoản nhận tiền, biên lai hoặc lịch sử chuyển khoản. Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), người dùng có thể thông qua nền tảng chongluadao.vn để kiểm tra bất cứ link, website nào hoặc tìm hiểu các vấn đề liên quan đến an ninh mạng.