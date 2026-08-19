Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu, 19 triệu đến 201 triệu... của nhiều người dân

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chỉ vì một thao tác nhầm lẫn trong quá trình chuyển khoản, những khoản tiền không nhỏ đã được chuyển vào tài khoản của người khác. Ngay khi xảy ra sự việc, người dân đã chủ động tìm đến cơ quan Công an để trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh, tìm lại tài sản. Từ sự chủ động ấy, cùng tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của lực lượng Công an cơ sở, những khoản tiền chuyển nhầm đã nhanh chóng được xác minh, kết nối và trao trả về đúng chủ sở hữu.

Theo đó, ngày 13/8, Công an xã Thiên Cầm tiếp nhận thông tin một công dân ở Hải Phòng chuyển nhầm 10 triệu đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Lợi, trú tại xã Thiên Cầm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn xác minh, làm rõ thông tin chủ tài khoản nhận tiền.

Sau khi xác định chính xác người nhận, Công an xã Thiên Cầm tuyên truyền, vận động bà Nguyễn Thị Lợi hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an và sự phối hợp của các bên, số tiền đã được hoàn trả cho đúng chủ sở hữu.

Bà Nguyễn Thị Lợi hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cũng trong ngày 13/8, Công an xã Yên Hòa tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1982, đang làm việc trên địa bàn xã, về việc trong quá trình giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm hơn 19 triệu đồng vào tài khoản của người khác.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Hòa đã hướng dẫn chị Liên cung cấp các tài liệu liên quan đến giao dịch, đồng thời khẩn trương xác minh thông tin tài khoản nhận nhầm. Sau khi xác định được người nhận tiền, Công an xã phối hợp với Công an địa phương tuyên truyền, vận động người nhận hoàn trả số tiền cho chị Liên.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động hỗ trợ người dân giải quyết vụ việc, số tiền hơn 19 triệu đồng cũng nhanh chóng được trao trả về đúng chủ sở hữu.

Chị Nguyễn Thị Liên vui mừng nhận lại số tiền mình đã chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an xã Rờ Kơi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh về việc chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1979, nơi cư trú: Thôn Bản Pạc Này, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh) chuyển nhầm số tiền 30 triệu đồng vào số tài khoản của một công dân trú tại xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Rờ Kơi đã nhanh chóng tiến hành xác minh và liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền. Qua quá trình làm việc, cháu A Dự ở thôn Gia Xiêng, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi đã hợp tác, thể hiện tinh thần thiện chí và thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho người chuyển theo đúng quy định.

Công an xã hỗ trợ cháu A dự chuyển trả số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đến chiều ngày 13/8/2026, Công an xã Rờ Kơi phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và cháu A Dự hoàn trả số tiền 30 triệu đồng cho chị Liên. Sau khi nhận lại tiền, chị Liên đã gửi thư cảm ơn đến các đơn vị chức năng vì đã tận tình hỗ trợ, giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi.

Cũng trong ngày 13/8, Công an xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi) đã kịp thời hỗ trợ một công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhận lại số tiền hơn 200 triệu đồng do chuyển khoản nhầm, qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở tận tụy, gần dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Trước đó, ngày 7/8/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng, anh Vũ Hữu Dương (sinh năm 1978, trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 201 triệu đồng từ tài khoản cá nhân đến một tài khoản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mang tên "Nguyen Duc Lo". Trong lúc hoang mang, lo lắng, anh Dương đã đến trụ sở Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để trình báo sự việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản thụ hưởng có liên quan đến công dân xã Mỏ Cày nên Công an phường Bắc Giang đã nhanh chóng trao đổi thông tin để phối hợp hỗ trợ.

ông an xã hỗ trợ chú Nguyễn Đức Lô chuyển trả số tiền hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau thời gian ngắn, Công an xã Mỏ Cày đã xác định chính xác chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm là chú Nguyễn Đức Lô (sinh năm 1967, trú tại thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày). Bản thân chú Lô không sử dụng các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thông minh nên không biết có người chuyển tiền nhầm cho mình.

Khi được cán bộ Công an xã thông báo sự việc và giải thích cụ thể, với tinh thần trung thực, chú Lô đã vui vẻ phối hợp với lực lượng Công an và ngân hàng để chuyển trả lại số tiền cho chính chủ. Đến sáng ngày 13/8/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Công an xã đã hỗ trợ anh Vũ Hữu Dương nhận lại đầy đủ số tiền 201 triệu đồng.