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Từ hôm nay (19/8), khách gửi tiền tại ngân hàng này chú ý một thay đổi mới

| | Smart Money

Ngân hàng sẽ ngừng gửi SMS Banking và chuyển sang thông báo miễn phí trên ứng dụng.

Từ ngày 19/8/2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thay đổi phương thức thông báo biến động số dư đối với một số giao dịch tiền gửi của khách hàng cá nhân. Theo đó, ngân hàng sẽ ngừng gửi SMS Banking và chuyển sang thông báo miễn phí trên ứng dụng OCB OMNI.

Theo thông báo của OCB, thay đổi này được áp dụng nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng, đồng thời mang đến phương thức thông báo giao dịch thuận tiện và miễn phí.

Các sản phẩm tiền gửi thuộc phạm vi áp dụng gồm: tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi điện tử, Omni Flex, tích lũy điện tử, hợp đồng tiền gửi sinh lời tối ưu (áp dụng đối với Max Savings) và chứng chỉ tiền gửi sinh lời linh hoạt (áp dụng đối với Flexi Savings).

Về giao dịch, OCB áp dụng thay đổi đối với các trường hợp phát hành tiền gửi, rút gốc một phần, tất toán toàn phần và chuyển quyền sở hữu đối với Max Savings, Flexi Savings.

Nguồn: OCB

Như vậy, kể từ ngày 19/8, OCB sẽ ngừng gửi SMS thông báo biến động số dư (SMS Banking) đối với các giao dịch thuộc phạm vi nêu trên. Thay vào đó, khách hàng sẽ nhận thông báo biến động số dư miễn phí trực tiếp trên ứng dụng OCB OMNI.

OCB lưu ý khách hàng cần đảm bảo đã cài đặt và duy trì ứng dụng OCB OMNI để có thể nhận thông báo giao dịch.

Trường hợp cần tư vấn hoặc hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ OCB qua hotline 1900 1846 hoặc 1800 6678 dành cho khách hàng Ưu tiên.

Linh San

An ninh tiền tệ

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