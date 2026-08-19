Phát hiện giao dịch với tài khoản nghi ngờ: Khách hàng tại Agribank, Vietcombank, BIDV và nhiều ngân hàng tạm dừng/hủy hơn 1,6 triệu lượt chuyển tiền

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Tại sự kiện "Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026", Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố nhiều thông tin đáng chú ý về thành quả 5 năm chuyển đổi số của ngành Ngân hàng, trong đó có hiệu quả bước đầu của hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) trong phòng, chống gian lận, lừa đảo trên môi trường số.

Theo đó, tính đến hết ngày 6/8/2026, hệ thống SIMO đã cảnh báo hơn 4,9 triệu lượt khách hàng về các tài khoản thanh toán, ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật. Trong số này, hơn 1,6 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 5.500 tỷ đồng.

Đến ngày 31/7/2026, toàn ngành đã đối chiếu sinh trắc học thành công cho hơn 167,8 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,78 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức thông qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID.

Cũng tại sự kiện, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, cho biết việc tăng cường các biện pháp xác thực đã mang lại hiệu quả rõ nét trong phòng, chống tội phạm, góp phần giảm 62% tình hình tội phạm lừa đảo.

Kết quả này cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ nhằm nâng cao sự thuận tiện của dịch vụ mà còn tạo thêm các lớp bảo vệ khách hàng, hạn chế dòng tiền được chuyển vào những tài khoản phục vụ hoạt động gian lận, lừa đảo.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, khi các giải pháp công nghệ ngày càng được củng cố, một thách thức khác nổi lên là tình trạng người dân tự bán hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Đây có thể trở thành một mắt xích để các đối tượng xấu khai thác thông tin, thực hiện các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Vì vậy, bên cạnh tiếp tục hoàn thiện công nghệ, ông Vũ Văn Tấn cho rằng ngành Ngân hàng cần đẩy mạnh trang bị kỹ năng số, giúp người dân nâng cao ý thức và khả năng tự bảo vệ dữ liệu của chính mình.

Trong năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đạt khoảng 28 lần GDP. Gần 89% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng, nhiều ngân hàng ghi nhận trên 95% giao dịch thực hiện qua kênh số.

Trong giai đoạn 2021-2025, số lượng và giá trị giao dịch TTKDTM bình quân hằng năm tăng tương ứng 58,86% và 24,36%. Trong 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, giao dịch TTKDTM tăng 34,28% về số lượng và tăng 12,24% về giá trị.

Việt Nam đồng thời đang mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn nhấn mạnh những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Chuyển đổi số càng sâu, những vấn đề mới về thể chế, dữ liệu, an ninh mạng, gian lận số, bảo vệ quyền riêng tư và quản trị trí tuệ nhân tạo càng xuất hiện nhanh, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhưng có trọng tâm, có kiểm soát và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.