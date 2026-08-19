Nhiều người tranh thủ gửi tiền kỳ hạn dài trước khi lãi suất giảm

Chị H (32 tuổi) vừa quyết định bán một phần vàng tích lũy để dồn tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm với lãi suất 8,7% một năm. Ban đầu chị định gửi kỳ hạn 6 tháng vì cùng được hưởng mức lãi suất 8,7%, lại linh hoạt hơn nếu cần dùng tiền sớm. Nhưng suy đi tính lại, chị lo rằng 6 tháng sau, khi đến hạn tái tục, lãi suất trên thị trường sẽ đã giảm, khoản tiền gửi tiếp theo của chị sẽ phải chịu mức lãi thấp hơn. "Thà gửi luôn 1 năm để khóa lãi suất bây giờ, còn hơn 6 tháng nữa lại phải gửi với lãi suất thấp hơn", chị H chia sẻ.

Cùng chung tâm lý này, chị P.A (35 tuổi) cũng vừa tất toán sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và ngay lập tức chuyển hướng sang một kênh khác: mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 8,8% một năm, cao hơn hẳn mức lãi suất kỳ hạn ngắn chị từng nhận trước đó. Khoản tiền 1,2 tỷ đồng của chị P.A là tiền nhàn rỗi, chưa có kế hoạch sử dụng cho việc gì lớn trong vòng 1 năm tới, nên thay vì tiếp tục gửi ngắn hạn rồi phải theo dõi, tái tục nhiều lần như trước, chị quyết định "chốt" luôn kỳ hạn dài để yên tâm với mức lãi suất đang có.

Trên thực tế, diễn biến lãi suất huy động thời gian gần đây đang cho thấy những tín hiệu trái chiều sau một chuỗi tháng dài các ngân hàng liên tục đẩy lên để hút vốn. Nửa đầu tháng 8/2026, một số ngân hàng đã có động thái điều chỉnh giảm biểu lãi suất huy động, mức giảm khoảng 0,2 - 0,4 điểm %. Nhưng ở chiều ngược lại, một số ngân hàng khác vẫn duy trì mặt bằng lãi suất cao để hút vốn.

Theo khảo sát, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng - 12 tháng trên thị trường hiện nay phổ biến 6,5 - 8,5%/năm, có sự chênh lệch lớn giữa gửi tiết kiệm thông thường và gửi tiết kiệm theo chương trình ưu đãi có thỏa thuận. Một số khách hàng thậm chí còn có thể gửi tiết kiệm với lãi suất lên tới 9,2 - 9,3%/năm.

Lãi suất cho vay lại có xu hướng giảm rõ rệt hơn, nhưng cũng chưa đạt đến mức bao phủ đồng loạt toàn ngành. Đến ngày 18/8 đã có khoảng 12 ngân hàng công bố chương trình tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay. Mức giảm phổ biến là 1%/năm, hoặc cao nhất là 2%/năm. Chương trình giảm lãi suất thường không áp dụng chung cho toàn hàng, mà dành cho một số lĩnh vực.

Chẳng hạn, SACOMBANK triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng xuất nhập khẩu trên nền danh mục gần 100.000 tỷ đồng. Chương trình được áp dụng ngay từ ngày 13/08/2026 với mức lãi suất giảm 2% dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu cho đến 31/12/2026.

Bốn ngân hàng lớn nhất Việt Nam (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) đều đã công bố gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Agribank triển khai gói 70.000 tỷ đồng. Ba ngân hàng còn lại BIDV, VietinBank, Vietcombank đều đưa ra gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng.

Tại các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, lãnh đạo nhiều ngân hàng đã đưa ra những đánh giá đáng chú ý về diễn biến thanh khoản và mặt bằng lãi suất trong nửa cuối năm 2026. Các nhận định cho thấy áp lực huy động vốn vẫn hiện hữu khi tín dụng tăng nhanh hơn tiền gửi, dù một số tín hiệu đang cho thấy thanh khoản hệ thống có thể cải thiện từ cuối quý 3.

Ban lãnh đạo MB nhận định lãi suất huy động niêm yết sẽ đi ngang từ nay đến cuối năm do NHNN yêu cầu các ngân hàng giữ nguyên mặt bằng, nhưng chi phí vốn bình quân vẫn tiếp tục tăng khi các khoản tiền gửi lãi suất thấp đáo hạn và được gửi lại ở mức cao hơn. Trong khi đó, các lãnh đạo Vietcombank cho rằng mặt bằng lãi suất huy động khó giảm trong nửa cuối năm do ba yếu tố. Thứ nhất là nhu cầu tín dụng cao để tài trợ hạ tầng và đầu tư công; thứ hai là huy động tăng chậm hơn tín dụng; và cuối cùng là LDR toàn hệ thống vẫn ở mức cao, khoảng 102,4% vào cuối tháng 7. Do đó, dù thanh khoản liên ngân hàng có thể ổn định hơn, lãi suất huy động trên thị trường 1 vẫn sẽ chịu áp lực cạnh tranh.



