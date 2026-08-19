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Không chuyển khoản 141 triệu đồng vào tài khoản công ty: Một shipper sinh năm 2004 bị bắt

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam một nhân viên giao hàng sinh năm 2004 để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản", sau khi người này chiếm đoạt hơn 141 triệu đồng tiền thu hộ của khách hàng.

Không chuyển 141 triệu đồng vào tài khoản công ty: Một shipper sinh năm 2004 bị bắt - Ảnh 1.

Đối tượng C.Q.K

Ngày 12/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với C.Q.K (sinh năm 2004, trú tại đường Nguyễn Hữu Huân, tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Tham ô tài sản".

C.Q.K là nhân viên giao hàng thuộc Công ty TNHH T.P - Chi nhánh Tây Nguyên. Trong quá trình làm việc, K được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa, thực hiện giao nhận chuyển phát nhanh và trực tiếp thu tiền COD (tiền thu hộ) từ người nhận.

Theo quy định, sau khi thu tiền từ khách hàng, K có trách nhiệm đối soát và nộp lại toàn bộ số tiền đã thu vào tài khoản của công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng sự quản lý và tin tưởng của doanh nghiệp, trong thời gian làm việc, K đã thu tiền của khách hàng từ 124 đơn hàng nhưng không chuyển trả cho công ty mà chiếm đoạt số tiền hơn 141 triệu đồng.

Cơ quan Công an xác định hành vi của K có dấu hiệu cấu thành tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ luật Hình sự. Theo quy định, người được giao nhiệm vụ quản lý tài sản nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; ngưỡng định lượng của tội danh này bắt đầu từ 2 triệu đồng.

Vụ việc cũng là cảnh báo đối với lực lượng nhân viên giao hàng, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động giao nhận hàng hóa và thu tiền COD ngày càng phổ biến cùng sự phát triển của thương mại điện tử.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, khi được doanh nghiệp giao nhiệm vụ nhận hàng và thu tiền của khách, shipper được giao quản lý số tiền thu hộ trong phạm vi công việc. Việc tự ý sử dụng tiền COD vào mục đích cá nhân, không thực hiện đối soát và nộp tiền theo quy định có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, chứ không đơn thuần là tranh chấp dân sự hoặc vi phạm hợp đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo nhân viên giao hàng phải thực hiện nghiêm quy trình giao nhận, đối soát và nộp tiền đúng hạn theo quy chế của doanh nghiệp; tuyệt đối không tự ý sử dụng tiền thu hộ vào mục đích cá nhân.

Từ một khoản tiền "mượn tạm", nếu không hoàn trả và bị xác định là hành vi chiếm đoạt, người thực hiện có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Theo Công an tỉnh Gia Lai

Linh San

An ninh tiền tệ

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