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Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau

| | Smart Money

Khi tài khoản ngân hàng bị sử dụng vào hoạt động phạm tội, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, điều tra.

Ngày 17/8, Công an tỉnh Ninh Bình phát cảnh báo cho hay, thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, các đối tượng phạm tội về ma túy đã triệt để lợi dụng hoạt động chuyển tiền không dùng tiền mặt, mua bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng của người khác để thực hiện các giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết và xử lý của cơ quan chức năng.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau - Ảnh 1.

Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo thủ đoạn lợi dụng mua bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng để hoạt động mua, bán trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện nhiều đối tượng đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội, các hội nhóm trực tuyến để tìm kiếm người có nhu cầu bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng với mức thù lao hấp dẫn.

Sau khi có được tài khoản, các đối tượng sử dụng để nhận tiền từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thực hiện giao dịch lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Đặc biệt, nhiều người dân, nhất là thanh thiếu niên, sinh viên, lao động tự do do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc vì lợi ích trước mắt đã đồng ý bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử, số điện thoại đăng ký tài khoản mà không lường hết được hậu quả pháp lý.

Khi tài khoản bị các đối tượng sử dụng vào hoạt động phạm tội, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, điều tra và xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi phạm tội.

Theo quy định của pháp luật, việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi bị nghiêm cấm. Người có hành vi tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng thực hiện hoạt động phạm tội, trong đó có tội phạm về ma túy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân:

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau - Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI.

Các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng và những hệ lụy từ việc tiếp tay cho tội phạm.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quản lý chặt chẽ tài khoản ngân hàng của mình và chủ động tố giác các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản có dấu hiệu phục vụ hoạt động phạm tội. Sự cảnh giác, trách nhiệm của mỗi cá nhân sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự và sự bình yên của cuộc sống.

Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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