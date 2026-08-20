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Ngân hàng thông báo quan trọng, liên quan gián đoạn chuyển tiền, rút tiền

| | Smart Money

Ngân hàng thông báo quan trọng, liên quan gián đoạn chuyển tiền, rút tiền

ACB vừa phát thông báo về việc gián đoạn một số tính năng, dịch vụ liên kết với đối tác NAPAS.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) thực hiện kế hoạch bảo trì nâng cấp hệ thống nên một số tính năng, dịch vụ liên quan sẽ bị gián đoạn. Thời gian gián đoạn:

Giai đoạn 1: Dự kiến từ 00:00 - 00:30 ngày 24/08/2026 (30 phút)

Giai đoạn 2: Dự kiến từ 00:00 - 00:30 ngày 27/08/2026 (30 phút)

Trong thời gian này, một số tính năng và dịch vụ tại ACB có kết nối với Napas sẽ bị gián đoạn bao gồm: Dịch vụ Ngân hàng Số (ACB ONE, ACB ONE BIZ, ACB ONE PRO); Chuyển tiền nhanh Napas 24/7; Thanh toán QR trong và ngoài nước; Dịch vụ Thẻ: Giao dịch thanh toán trực tuyến (Ecommerce) của chủ thẻ ACB Napas; Dịch vụ tại ATM/CRM ACB: Rút tiền bằng mã QR Code.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng chủ động thực hiện giao dịch trước thời gian Napas thực hiện bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thu Thủy

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
ngân hàng

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