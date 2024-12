Giả danh trưởng công an huyện lừa đảo hơn 2,3 tỷ đồng

Ngày 22/12, thông tin từ Công an huyện Cái Bè cho biết, qua công tác nắm tình hình, các lực lượng chức năng phát hiện, thời gian qua địa bàn huyện này xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo dùng nhiều số điện thoại di động khác nhau gọi cho người dân sinh sống, cư trú trên địa bàn.

Các đối tượng tự xưng là Thượng tá B.V.T, Trưởng Công an huyện Cái Bè, yêu cầu người dân mang thẻ căn cước đến Công an huyện để điều chỉnh thông tin nhằm mục đích dẫn dụ người dân truy cập vào đường link mà các đối tượng cung cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn giả danh nói trên, vào ngày 18/12, các đối tượng xấu đã sử dụng số điện thoại 0848.914.788 gọi cho một bị hại ở xã Tân Thanh và đe dọa, rằng bị hại đã sử dụng số điện thoại di động của mình đăng nhập vào Facebook đăng tải các nội dung chống phá Đảng, Nhà nước.

Các đối tượng buộc bị hại thực hiện các yêu cầu để "hỗ trợ điều tra". Bị hại này đã bị thao túng tâm lý và tự nguyện tải các ứng dụng ngân hàng theo đường link mà các đối tượng lừa đảo yêu cầu và thao tác theo các chỉ dẫn.

Từ đó, các đối tượng lừa đảo đã chiếm quyền sử dụng điện thoại của người bị hại, thực hiện 6 lệnh chuyển tiền trên ngân hàng điện tử đã cài đặt trong điện thoại của bị hại và chiếm đoạt tổng cộng 2,33 tỷ đồng.

Công an huyện Cái Bè khuyến cáo người dân khi có người lạ gọi điện thoại đến, bất kể người đó tự xưng là ai và cho rằng người dân có rắc rối gì với pháp luật thì tuyệt đối không nghe theo, không làm theo.

Người dân phải bình tĩnh yêu cầu các đối tượng liên hệ mình thông qua lực lượng công an xã, thị trấn nơi cư trú. Người dân tuyệt đối không không thanh minh, giải thích để các đối tượng xấu có cơ hội thao túng tâm lý.

Công an huyện Cái Bè cũng khẳng định Trưởng Công an huyện và tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan nhà nước khi muốn liên hệ, làm việc với công dân đều phải thông qua công an cơ sở, không điện thoại trực tiếp cho người dân; không tiết lộ các thông tin liên quan đến vụ việc, vụ án đang thụ lý để hù dọa, ám thị người dân như các tượng lừa đảo đã làm.

Trong trường hợp nhận được các cuộc gọi hù dọa, ám thị, người dân cần bình tĩnh, đến trình báo với công an cơ sở để được hướng dẫn, tránh bị thao túng tâm lý dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản.