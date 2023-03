Giá đất nền còn giảm tới khi nào?

Giá đất nhiều khu vực sụt giảm

Đầu năm 2021, giá nhà đất tại nhiều khu vực trên cả nước bỗng lên cơn sốt, kéo theo giá nhà đất đồng loạt tăng cấp số nhân. Đặc biệt, tại các huyện ven trung tâm Hà Nội có quy hoạch nâng cấp lên quận hay những khu vực mà tuyến đường Vành đai 4 dự kiến đi qua, giá nhà đất đều bị đẩy cao ngất ngưởng.

Mới chỉ cuối quý I năm ngoái, giá nhà đất tại ven trung tâm Hà Nội như khu vực đường vành đai 4 đi qua huyện Hoài Đức, gần cụm công nghiệp Dương Liễu, cầu vượt Song Phương là hơn 100 triệu đồng/m2; khu vực gần dự án Vinhomes Wonder Park Đan Phượng khoảng 150 triệu đồng/m2; khu vực đầu cầu Nhật Tân phía Đông Anh có giá khoảng hơn 200 triệu đồng/m2 với những lô đẹp mặt đường lớn. Hầu hết tất cả các khu vực này đến nay cũng đã có mức giá giảm sâu khoảng 20% so với đầu năm 2022.

Theo ghi nhận thực tế tại khu vực huyện Đông Anh, những lô đất mặt đường Đông Hội, Xuân Canh, Tiên Dương, Nguyên Khê…, nay đang được rao giảm giá sâu về khoảng 40 - 50 triệu đồng/m2. Còn thời điểm "sốt đất" đầu năm ngoái, giá đất khu vực kể trên đều rao bán từ 60 triệu đồng/m2 trở lên, có những lô bị đẩy lên 70-110 triệu đồng/m2.

Tương tự, tại Hoài Đức, đất dịch vụ ở Di Trạch, Vân Canh, Lai Xá, Kim Chung…, đã giảm 30-40 triệu đồng/m2 so với thời điểm "sốt đất" và hiện nhà đầu tư rao giá từ 60-70 triệu đồng/m2. Một số vị trí gần trung tâm huyện như khu An Hạ (xã An Thượng), An Thọ (xã An Khánh) giá rao bán cũng giảm khoảng 15% so với thời kỳ đỉnh giá xuống còn 30 - 35 triệu đồng/m2.

Tại các khu vực có nhiều đất phân lô như Thạch Thất, Sơn Tây,… thời điểm đầu năm ngoái giá bán dao động từ 20 - 24 triệu đồng/m2 thì nay giảm còn 13 - 16 triệu đồng, tương đương giảm 30 - 35%.

Mặc dù giá đất nền tại nhiều khu vực đã giảm sâu, song với tâm lý e ngại của nhà đầu tư, lãi suất vay vẫn neo cao và thanh khoản chậm dự báo giá vẫn có thể tiếp tục giảm.

Giá bất động sản sẽ tiếp tục giảm

Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bất động sản EZ (EZ Property) cho rằng, hiện nay chưa phải thời điểm thích hợp để xuống tiền, bởi mặc dù giá đất nên ven Hà Nội hay TP. HCM đã giảm nhưng vẫn tương đối cao.

“Những người mua đất vùng ven phải 70 - 80% là đầu tư, đầu cơ mà không có nhu cầu thực. Song những người này đa phần sử dụng đòn bẩy tài chính lớn. Trong khi đó lãi suất hiện nay vẫn neo cao, do đó những nhà đầu tư này đang chịu áp lực khá lớn”, ông Toản nói.

Theo vị này, thời gian tới khi áp lực tài chính lên cao, nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục phải giảm giá bán. Ông Toản cho rằng, đến quý III - IV/2023 thị trường sẽ xác định đáy và đây là thời điểm thích hợp để xuống tiền.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá, thị trường nhà đất, đặc biệt là ở khu vực ngoại thành vốn dĩ đã bị "thổi" cao hơn so với thực tế từ nhiều năm nay. Trong quý I năm nay, dự báo thị trường sẽ có ít biến động, lượng giao dịch cũng sẽ tiếp tục giảm sút so với cùng kỳ năm 2022.

Theo ông Đính, khách hàng đã rục rịch xuống tiền với tâm lý chờ bắt đáy, song thị trường đã chạm đáy chưa thì vẫn là câu hỏi cần thời gian trả lời, vì không có một thước đo nào để có thể xác định được đâu là đáy của thị trường bất động sản.

Song, ông Đính cho rằng, đến cuối quý II thị trường sẽ có những tín hiệu tích cực từ các động thái tháo gỡ gần đây. Đến cuối năm nay, thị trường sẽ dần phục hồi và phát triển lành mạnh trở lại.