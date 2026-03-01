Gia đình cựu Chủ tịch Hà Đô (HDG) sắp nhận tạm ứng 61 tỷ đồng cổ tức

Ông Nguyễn Trọng Thông và con trai Nguyễn Trọng Minh. Ảnh: HDG

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt (500 đồng/cp), dự kiến thực hiện trong tháng 3-4/2026, quy mô gần 185 tỷ đồng. Trong đó, gia đình Chủ tịch sáng lập Nguyễn Trọng Thông là bên hưởng lợi lớn nhất.

Đợt tạm ứng này là một phần trong kế hoạch chia cổ tức với tổng tỷ lệ dự kiến 15% cho năm 2025, đã được ĐHĐCĐ HDG thông qua hồi tháng 4/2025.

Với gần 370 triệu cp đang lưu hành, ước tính quy mô đợt tạm ứng sắp tới khoảng 185 tỷ đồng. Trong đó, gia đình Chủ tịch sáng lập Nguyễn Trọng Thông dự kiến hưởng lợi lớn nhất.

Cụ thể, theo BCQT năm 2025, ông Nguyễn Trọng Thông đang trực tiếp sở hữu 31,83% vốn điều lệ HDG, giữ vai trò cổ đông lớn nhất. Bên cạnh đó, con trai ông Thông là ông Nguyễn Trọng Minh, người đang giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HDG, cũng nắm giữ 1,18% vốn; hay người con gái Nguyễn Trọng Thùy Vân nắm 0,01% vốn.

Tổng cộng, gia đình Chủ tịch sáng lập sở hữu đến 33,02% vốn HDG, tương ứng có thể thu về khoảng 61 tỷ đồng cổ tức.

Được biết, ông Nguyễn Trọng Thông là người sáng lập và lãnh đạo HDG từ thập kỷ 90, tuy nhiên đã từ nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT HDG từ tháng 7/2024, sau hơn 30 năm gắn bó, vì lý do sức khỏe và để đảm bảo quy định pháp luật về người có liên quan.

Quý 4/2025, HDG mang về gần 885 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ chi phí, Công ty lãi ròng gần 284 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Lũy kế cả năm, Công ty lãi ròng gần 706 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu HDG thời gian gần đây giao dịch quanh vùng giá 27,000 đồng/cp. Trước đó, cổ phiếu trải qua nhịp giảm mạnh từ vùng đỉnh gần 34,000 đồng/cp hồi tháng 11/2025 và chỉ có thể chững lại từ đầu năm 2026.