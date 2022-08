Gia đình trẻ tự lái xe hơn 1.000 km chinh phục đỉnh Fansipan

Hành trình 6 ngày 5 đêm chinh phục đỉnh Fansipan của gia đình mẹ trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh đã khép lại đầy tuyệt vời. Đây là kỷ niệm, trải nghiệm không thể nào quên đối với vợ chồng chị và con trai.

Muốn tạo động lực và cổ vũ tinh thần con trai 3 tuổi vào năm học mới, gia đình mẹ trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh (30 tuổi, thành phố Vinh, Nghệ An) đã quyết định đi chơi xa 1 chuyến. Cụ thể vợ chồng chị đã lên kế hoạch đi Sapa. Quãng đường từ nơi mẹ trẻ sinh sống đến điểm du lịch này dài hơn 1400km khứ hồi. Tuy nhiên chồng chị Thùy Linh đã quyết định tự di chuyển bằng xe ô tô của nhà.

Thùy Linh chia sẻ: "Chồng mình quyết định đi bằng xe ô tô của nhà, vì anh nói: "Không có lý do gì khi đôi chân đang khỏe mà bạn lại phải ngồi yên". Hơn nữa, anh ấy muốn được tự trải nghiệm hành trình một cách đầy đủ nhất. Đồng thời có thể nghỉ ngơi phù hợp theo nhu cầu của gia đình một cách chủ động nhất".

Đây là chuyến đi chơi xa của gia đình chị Thùy Linh để cỗ vũ tinh thần con trai 3 tuổi vào năm học mới.

Vì lần đầu tiên di chuyển 1 quãng đường xa xôi, lại có thêm "tệp đính kèm" là cậu con trai mới 3 tuổi, vợ chồng chị Linh đã lên kế hoạch di chuyển rất cẩn thận. Trước khi đi du lịch 2 tuần, chị Thùy Linh cùng ông xã đã nghiên cứu rất kĩ cung đường đi, cũng như các địa điểm không thể bỏ lỡ khi đến Sapa phù hợp với hoàn cảnh con nhỏ đi cùng.

"Chúng mình dự kiến sẽ đi hết 1 tuần nên chủ động xin cắt phép ở công ty. Vợ chồng cũng đã nghiên cứu kỹ thời tiết. Cái tuần mà cả nhà quyết định đi du lịch thì dự báo thời tiết có mưa. Đồng thời còn có tin bão trên biển Đông đi thẳng vào khu vực miền Bắc. Lúc này mình cũng khá lo lắng, còn tính đến việc dời lịch trình (vì thấy các đồng nghiệp đi về bảo đường rất khó đi nữa). Nhưng sau 2 ngày bão đã tan và suy yếu thì gia đình mình đã quyết định đi theo lịch trình đã lên kế hoạch với một hy vọng sẽ nắng đẹp.

Về việc đặt phòng nghỉ chân tại Sapa, vì có xe của gia đình nên mình đã chọn khách sạn có chỗ để xe. Thực sự nơi để xe ở Sapa rất hiếm - các khách sạn ở ngay khu vực trung tâm hoặc các homestay hầu như không có chỗ để xe riêng mà cần phải gửi ở bãi. Mình lựa chọn khách sạn ở đường Violet vì có thể để xe ngay trước sảnh. Để đặt được phòng, mình đã book trước đó 10 ngày. Phòng mình giá tầm trung, có view núi.

Trang phục và các tư trang khác cũng được mình chuẩn bị cẩn thận. Cả nhà cầm theo hết trang phục của các mùa vì đề phòng có mưa lạnh. Ngoài ra mình có đem theo các loại thuốc, chân máy chụp ảnh, máy điện thoại, sạc pin và cả kem chống nắng... Chúng mình nghĩ rằng quãng đường di chuyển khá dài, thời tiết mùa hè nắng nóng nên không thể thiếu kem chống nắng để bảo vệ da.

Đặc biệt, để đảm bảo cho sức khỏe của con khi di chuyển đường dài mình đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm mà con yêu thích, cũng như các loại thuốc dự phòng trong các tình huống thời tiết xấu, hoặc gặp đồ ăn lạ miệng... Đồng thời cũng chuẩn bị áo quần phù hợp với thời tiết tại địa điểm du lịch cho con. Qua mỗi chặng, chúng mình có nghỉ chân và nghỉ qua đêm ở các nhà nghỉ, khách sạn ở đó. Như vậy mới đảm bảo sức khỏe cho cả nhà khi du lịch dài ngày" - Chị Thùy Linh liệt kê những thứ đã chuẩn bị khi đi du lịch Sapa.

Các điểm mà cả nhà chị Thùy Linh đã chinh phục khi đến Sapa.

Đoạn đường 1400km, gia đình cặp vợ chồng Nghệ An chia làm các chặng: Nghệ An - Ninh Bình, Ninh Bình - Lào Cai, Lào Cai - Sa Pa. Cả nhà tham quan Sapa, Sapa - Yên Bái, Yên Bái - Ninh Bình, Ninh Bình - Nghệ An. Trên những cung đường di chuyển, chị Thùy Linh và con trai không khỏi thốt lên trầm trồ vì cảnh vật núi non ở nước ta thực sự quá đẹp và hùng vĩ. Những dãy núi trùng điệp, những dòng sông xanh mát, những đồi cọ, đồi chè,... của mỗi địa phương, gia đình mẹ trẻ đi qua đều có nét đẹp riêng.



Mỗi điểm đặt chân, chị Linh đều cảm nhận đất nước mình rất đẹp, nên thơ và hùng vĩ.





Chị kể lại: "Qua mỗi điểm ngắm nhìn thiên nhiên, quang cảnh, con trai mình "mắt chữ A miệng chữ O" thích thú lắm. Khi đến Sapa, điểm không thể bỏ qua chính là Fansipan, gia đình mình đi Sapa cũng là vì muốn chinh phục nóc nhà Đông Dương này. Chúng mình di chuyển lên đỉnh bằng cáp treo. Ngoài ra, cả nhà đi bộ tầm 30 bậc thang để có thể lên đỉnh, nơi có cột mốc 3134m. Lên đây bé cảm thấy rất vui, được ngắm nhìn mây và cảnh vật, bé rất hào hứng. Còn nói bố mẹ chụp ảnh cho bé xem nữa.



Ngoài ra Sapa có các địa điểm chụp ảnh miễn phí là biểu tượng của thị xã như: Quảng trường trung tâm, Nhà thờ đá, ruộng bậc thang, trung tâm Sunplaza. Còn lại các địa điểm chụp ảnh khác hầu hết là mất phí. Gia đình mình đã đến được như bản Cát Cát, Sapa Story, Đèo Ô quy Hồ, Cổng trời Ô Quy Hồ, Swing Sapa, bản Tả Van...".





Không những thế đồ ăn ở các điểm du lịch đều rất ngon, hấp dẫn.

Kết thúc chuyến du lịch, chị Thùy Linh cảm thấy rất vui vì cả nhà đã chinh phục được 1 hành trình dài, đẹp, hùng vĩ... 1 cách an toàn nhất. Đặc biệt, khi thấy con trai được trải nghiệm và học hỏi nhiều điều, tình cảm gia đình thêm gắn kết, mẹ trẻ rất hạnh phúc.

"Cả nhà mình đã chinh phục được nơi mệnh danh là "Điểm đến đời người"; được ngắm nhìn núi non hùng vĩ, cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước một cách trọn vẹn nhất. Con trai mình rất vui sau chuyến đi, khi được vui chơi và đến những nơi thật đẹp.

Gia đình mình luôn mong muốn mỗi năm sẽ có một chuyến du lịch cho cả nhà. Sang năm có thể sẽ là chuyến du lịch các tỉnh miền Trung. Hy vọng những dự định sẽ thành mục tiêu để gia đình mình phấn đấu và thực hiện" - Chị Linh cho hay.