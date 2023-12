Giá đường tăng phi mã so với các năm trước, một trong những DN lớn nhất ngành báo lãi 11T2023 tăng 73% lên hơn 2.100 tỷ

Theo báo cáo cập nhật mới đây của SSI Research, CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) ghi nhận doanh thu thuần lũy kế ước 11T2023 đạt 9.600 tỷ và lợi nhuận trước thuế khoảng 2.100 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 73% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp này kể từ khi hoạt động.

Tính riêng tháng 11, công ty có trụ sở ở miền Trung chỉ có lợi nhuận khoảng 170 tỷ đồng, giảm 8% so với tháng 10 do mảng sữa đậu nành suy giảm lợi nhuận trong khi mảng đường chỉ đi ngang so với tháng trước.

Theo kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng. Với kết quả ước tính trên, công ty đã vượt 14% chỉ tiêu doanh thu và vượt 75% mục tiêu lợi nhuận dù chưa hết năm.

Chuyên gia SSI đánh giá mảng đường là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của công ty kể từ đầu năm đến nay, với sản lượng tiêu thụ đường tăng trưởng 79% đạt mức 210.000 tấn. Doanh thu thuần lũy kế theo đó tăng 96% lên 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 280% để đóng góp đến 950 tỷ đồng.

Trong khi đó, mảng sữa đậu nành đóng góp 3.700 tỷ đồng doanh thu thuần và 710 tỷ đồng lợi nhuận, mặc dù con số doanh thu giảm 7% nhưng lợi nhuận này vẫn tăng 3% so với cùng kỳ 11 tháng năm ngoái. Kết quả này chủ yếu do nhu cầu yếu dẫn đến sản lượng tiêu thụ sữa giảm 10% về mức 220 triệu lít.

Theo khảo sát của SSI, giá đường trong nước vẫn đang duy trì ở mức cao trước khi Việt Nam bước vào niên vụ mía 2023/2024. Mặt hàng này vào đầu tháng 12 được giao dịch quanh mốc 22.000 đồng/kg, đi ngang so với tháng trước và cao hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) đã điều chỉnh giảm mức thâm hụt đường toàn cầu từ 2,1 triệu tấn xuống 0,3 triệu tấn trong niên vụ 2023/2024, do dự báo nguồn cung đường toàn cầu tăng 3% (chủ yếu từ Brazil).

Ngoài ra, các nhà sản xuất đường trên toàn thế giới có thể chuyển sang ép mía nhiều hơn để sản xuất đường thay vì ethanol do áp lực giảm giá dầu. SSI Research nhận định giá đường thế giới giảm sẽ không tác động ngay đến giá đường trong nước trong ngắn hạn, do đường nhập khẩu đang được giám sát chặt chẽ và tuân thủ chính sách chống bán phá giá, chống trợ cấp của Việt Nam.

SSI Research tin rằng giá đường có thể đang ở đỉnh của chu kỳ nên triển vọng lợi nhuận năm 2024 của Đường Quảng Ngãi vẫn tích cực, đồng thời cổ tức bằng tiền duy trì ổn định (tỷ suất cổ tức là 8%) cũng là một điểm tích cực.

Giá đường hạ nhiệt so với đỉnh nhưng vẫn ở mặt bằng giá cao so với các năm trước