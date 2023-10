Giá giảm liên tục, bán tháo vàng liệu đã kết thúc hay chưa?

Hiếm khi cùng lúc, giá vàng kết thúc một phiên, một tuần, một tháng và một quý đều giảm. Sự phục hồi của đồng đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và chính sách tiền tệ của Mỹ đã ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường vàng. Nhưng đà giảm có thể chưa dừng lại ở đây.

Kết thúc phiên thứ Sáu (29/9), giá vàng quốc tế giao ngay giảm 0,8% xuống 1.850,44 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn 6 tháng; vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 giảm 0,7% xuống 1.866,10 USD. Tính chung cả tuần, giá giảm 4%, là tuần giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 6 năm 2021

Với kết quả này, giá vàng tháng 9 đã giảm 4,6%, tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2023; và tính chung trong quý III/2023 giảm 3,6%.

Trong nước, giá vàng tuần này kết quả trái chiều với thị trường quốc tế. Sáng 30/9, vàng DOJI tại khu vực Hà Nội giá khoảng 68,15 - 68,95 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); vàng SJC khoảng 68,2 - 68,92 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) và PNJ khoảng 68,2 - 68,92 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đều tăng khoảng 250.000 đồng/lượng so với cách đây một tuần.

Sau 3 tuần giá lình xình ở mức trên 1.900 USD, giá vàng thế giới lao dốc mạnh sau khi Ngân hàng trung ương Mỹ đưa ra quan điểm thắt chặt tiền tệ hơn nữa. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, mặt hàng vốn được định giá bằng đô la và không mang lại bất kỳ khoản lãi suất nào.

Diễn biến giá vàng

Đợt bán tháo vàng diễn ra khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2007, trên 4,6%. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ tăng vượt 106 điểm, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 11.

Triển vọng giá tuần tới

Mặc dù vàng đang có kết quả không tích cực, nhưng các nhà phân tích vẫn kỳ vọng vàng sẽ khởi đầu quý IV với mức tăng.

Kết quả khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy hầu hết các nhà phân tích thị trường đều lạc quan rằng vàng sẽ phục hồi trong thời gian tới, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ chia đều quan điểm sau khi trải qua 7 phiên thua lỗ liên tiếp.

Everett Millman, Giám đốc phân tích thị trường của Gainesville Coins, cho rằng sự sụt giảm gần đây của vàng chủ yếu là do các yếu tố mùa vụ và hợp đồng quyền chọn sắp hết hạn, đồng thời cho rằng kim loại quý này sẽ phục hồi khi bước sang quý IV.

Ông nói: “Phản ứng ban đầu của tôi đối với sự suy thoái trong tuần này là nó liên quan nhiều đến việc các quyền chọn hết hạn trên sàn Comex, điều này thường dẫn đến nhiều biến động giảm giá khi mọi người đóng cửa hoặc hủy hợp đồng”. “Nhưng do hiện tượng giá giảm này tiếp tục diễn ra trong suốt thời gian còn lại của tuần, tôi cho rằng điều đó có một lý do nữa là do tính thời vụ. Thị trường vàng thường đi vào trạng thái ngủ yên vào những tháng cuối hè, đầu thu. Chúng ta cũng thấy điều đó trong năm ngoái. Trừ khi các thị trường đang nhận định rằng FOMC (bộ phận quyết định chính sách của Fed) là cực kỳ muốn thắt chặt tiền tệ hiên nữa, điều mà tôi không nghĩ là đang diễn ra, tôi nghĩ phải coi đó là tính thời vụ và chỉ là động lực giao dịch thường xuyên xuất hiện vào thời điểm này trong năm. "

Ông Millman nói: “Thông thường, tháng 10, đầu quý 4, là lúc bạn thấy thủy triều chuyển sang hướng ngược lại”. “Đó là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện cần mua vàng ở phương Đông, ở cả Ấn Độ và Trung Quốc. Ấn Độ sắp diễn ra lễ hội Diwali vào đầu tháng 11, rất nhiều người mua ở đó bắt đầu tích lũy vàng trong những tuần trước đó.”

“Tôi kỳ vọng vàng sẽ thấy giá tăng trở lại, nếu không phải vào đầu tháng 10, thì chắc chắn là vào đầu tháng 11”.

Quả thực, giá vàng hàng thực ở Trung Quốc tuần này có dấu hiệu tăng do nhu cầu của các nhà đầu tư gia tăng, trước hết là do nhu cầu của nhà đầu tư cao trong bối cảnh đồng nhân dân tệ yếu đi và lo ngại về kinh tế, sau nữa là do mùa tiêu thụ vàng đang đến. Mức cộng giá vàng ở Trung Quốc so với giá thế giới hiện ở 80 – 100 USD/ounce so với giá giao ngay trên thị trường quốc tế, so với mức cộng 60 – 130 cách đây một tuần.

John Reade, chiến lược gia phụ trách thị trường Châu Âu và Châu Á của Ủy ban Vàng thế giới, cho biết: “Thực tế là mọi người sẵn sàng trả mức chênh lệch như vậy ngay lập tức cho thấy có sự sẵn sàng mua vàng mạnh mẽ… nhưng phần lớn sự quan tâm gia tăng đó đến từ nhu cầu đầu tư”. Nhập khẩu vàng của Trung Quốc đại lục qua đặc khu hành chính Hồng Kông đã phục hồi trong tháng 8 so với tháng liền trước, với việc ban hành hạn ngạch mới cho các ngân hàng địa phương có khả năng thúc đẩy xuất khẩu.

Tuy nhiên, với thực tế là vàng đang giảm giá mạnh, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của Forex.com, tin rằng vàng có thể giảm sâu hơn trong tuần đầu tiên của tháng 10.

Ông Stanley cho biết: “Chủ đề tỷ giá khiến thị trường gặp khó khăn và, và phản ứng của vàng kể từ sau thông điệp của FOMC là giảm giá mạnh với cả hợp đồng giao ngay và hợp đồng tương lai đều xuyên thủng mức giá hỗ trợ”. “Chưa có bằng chứng nào cho thấy điều đó đã kết thúc.”

Một số nhà phân tích dự đoán rằng giá có khả năng giảm sâu hơn và nhấn mạnh mức thấp nhất trong năm chỉ trên 1.800 USD/ounce là mục tiêu chính tiếp theo cần theo dõi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đang báo hiệu rằng vàng đang bị bán quá mức, cho thấy tiềm năng giảm giá.

Trong lịch sử, vàng đã vượt qua ‘lằn ranh chết” vào tháng 7/2022, rất giống với trường hợp hiện tại, mặc dù chỉ vài tháng trước đó, vào tháng 2 năm 2021. “Điều cần lưu ý là khu vực 1800 USD có thể trở thành mốc ấn định một số vị thế giảm giá của vàng. Cần phải theo dõi tâm lý thị trường tài chính thật chặt chẽ. Với các chỉ số chứng khoán tiếp tục giảm và lợi suất dài hạn tăng, giá sẽ tiếp tục giảm”, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cấp cao của FxPro, cho biết.

Tuần này, 13 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Trong số đó, 7 chuyên gia, tương đương 54%, dự kiến ​​sẽ thấy giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi 4 nhà phân tích, tương đương 31%, dự đoán giá vàng sẽ giảm. Chỉ có hai nhà phân tích, tương đương 15%, có quan điểm trung lập về vàng trong tuần tới.

Trong khi đó, 540 phiếu khảo sát trực tuyến đã nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư bán lẻ trên Phố Chính. Trong số này, 245 nhà đầu tư bán lẻ, tương đương 45%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới. 219 người khác, tương đương 41%, dự đoán giá sẽ giảm, trong khi 76 người được hỏi, tương đương 14%, tỏ ra trung lập về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng vàng sẽ giao dịch quanh mức 1.872 USD/ounce vào cuối tuần tới, thấp hơn 64 USD so với dự đoán cách đây một tuần, nhưng vẫn thể hiện mức tăng 23 USD so với giá giao ngay hiện tại.

Kết quả khảo sát của Kitco

Tuần tới Mỹ sẽ công bố chỉ số PMI Sản xuất và chỉ số ISM Dịch vụ tháng 9, và sẽ có hơn chục bài phát biểu của các Thống đốc ngân hàng trung ương Mỹ và Châu Âu, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell và Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Điểm nổi bật trong tuần sẽ là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, dự kiến ​​công bố vào sáng thứ Sáu, nhưng có thể bị hủy nếu chính phủ nước này đóng cửa.

Tham khảo: Kitco News