Giá hồ tiêu "chệch" quy luật, tăng giảm chóng mặt

Trong tuần qua, giá tiêu trong nước đã liên tục tăng - giảm mạnh đột ngột. Ngay sau khi giá tăng nóng và đạt ở mức 205.000 đồng/kg - mức được xem là mức đỉnh trong 8 năm qua, giá hồ tiêu giao dịch trong nước lại quay đầu giảm mạnh chỉ trong thời gian rất ngắn. Điều này không chỉ khiến thương lái và nông dân "đau đầu" với bài toán bán ra hoặc dự trữ, mà còn khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lo lắng, thận trọng hơn trong mua vào bán ra.



Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu sang Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 5 với 3.137 tấn, tăng 381,9% so với tháng 4, nhưng giảm 69,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc chỉ đạt 4.871 tấn, giảm 89,4% so với cùng kỳ năm trước.