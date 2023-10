Giá Honda Vision tiếp tục giảm mạnh

Theo khảo sát, bước sang tháng 10/2023, giá bán xe Honda Vision ghi nhận giảm mạnh so với thời điểm đầu tháng 9. Khảo sát tại các cửa hàng Honda Head khu vực Hà Nội, giá bán của tất cả các phiên bản Honda Vision đều ghi nhận giá giảm 500.000 – 1,5 triệu đồng. Mức chênh lệch giữa giá đại lý và giá đề xuất ở mức 500.000 - 1,7 triệu đồng.

Hiện nay Honda đang được bán trên thị trường với các phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt và thể thao. Cụ thể, tại một HEAD tại quận Hoàng Mai, Honda Vision đang có giá bán cho phiên bản tiêu chuẩn là 32 triệu đồng, phiên bản cao cấp có giá bán 34 triệu đồng, đối với phiên bản đặc biệt có giá 35,5 triệu đồng và đối với phiên bản thể thao - phiên bản đắt nhất của hãng có giá 38 triệu đồng chưa bao gồm các loại phí. Theo nhân viên kinh doanh tại cửa hàng, mức giá này đã giảm 1 - 1,5 triệu đồng tùy phiên bản so với hồi đầu tháng 9.

Giá bán cũng có sự chênh lệch nhẹ giữa các HEAD. Một cửa hàng Honda HEAD khác tại quận Đống Đa cho biết tại cửa hàng, phiên bản tiêu chuẩn có giá 31,5 triệu đồng, bản cao cấp có giá 34,5 triệu đồng, phiên bản đặc biệt giá 36 triệu đồng và phiên bản thể thao có giá 37,8 triệu đồng, dù có sự chênh lệch nhưng cũng đều có xu hướng giảm khoảng 1,5 triệu đồng so với tháng 9. Ở thời điểm tháng 5 - 6/2022, phiên bản cao cấp nhất của xe “đội giá” lên đến gần 60 triệu đồng, các phiên bản khác cũng ghi nhận giá cao hơn 8 - 9 triệu đồng so với thời điểm hiện tại.

Vào cuối tháng 9 vừa qua hãng đã cho ra mắt phiên bản cổ điển với sắc màu Retro cùng tem mới. 2 màu sắc mới là màu vàng đen bạc và xanh đen bạc khá lạ mắt, có giá bán đề xuất là 36,61 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ thông minh eSP với dung tích nhỏ gọn 110cc, được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Xe sẽ được bán ra thị trường từ ngày 12/10/2023 thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km.

Trong tháng 8/2023, doanh số xe máy của Honda Việt Nam đạt 157.403 xe, tăng 3,0% so với tháng trước và giảm 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Về thông số xe, Honda Vision 2023 thế hệ mới vẫn sử dụng động cơ eSP dung tích 110cc, cho công suất tối đa 6,59 kW tại 7.500 vòng/phút, mô-men cực đại 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ này tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và ngắt động cơ tạm thời. Nhờ bộ khung xe mới, giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 4% so với đời trước. Xe Vision được trang bị bình xăng có dung tích 4,9 lít và có trọng lượng là 94 kg.