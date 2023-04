Giá iPhone 11, 12, 13... đồng loạt lao dốc kịch sàn, có mẫu chỉ còn hơn 8 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, tại một số hệ thống đại lý trên địa bàn Hà Nội, giá nhiều mẫu iPhone đều ghi nhận mức giá bán hấp dẫn nhất thị trường từ trước đến nay.

Cụ thể, giá iPhone 14 bản 128 GB hiện đang được đại lý chào bán với giá chỉ từ 19,49 triệu đồng, bản 256 GB có giá là 22,69 triệu đồng và bản 512 GB giá là 24,99 triệu đồng. Như vậy, giá iPhone 14 đang được ưu đãi từ 2 – 4 triệu đồng so với giá niêm yết.

Bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cùng được điều chỉnh giảm sâu về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trong đó, iPhone 14 Pro Max bản 128 GB có giá từ 27 triệu đồng, giảm 1,7 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn 9,9 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản dung lượng 256 GB, 512 GB và 1TB của iPhone 14 Pro Max có giá lần lượt là 29,49 triệu đồng; 35,79 triệu đồng và 41,99 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Còn với iPhone 14 Pro, mức giá hiện tại ở khoảng 25 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, giảm hơn 700.000 đồng so với tháng trước và thấp hơn 6,7 triệu đồng so với mức giá niêm yết.

Theo các đại lý, nguyên nhân dẫn đến việc iPhone 14 Series phá đấy tại thị trường Việt đến từ tác động của Apple khi liên tục có những đợt điều chỉnh giá bán sớm hơn dự kiến. Điều này đã giúp thị trường Việt lọt vào nhóm có giá bán iPhone 14 Series rẻ nhất thế giới. Đặc biệt, giá 2 mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus tại Việt Nam hiện thấp hơn cả thị trường Mỹ - quê nhà của Apple với mức chênh lệch vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Sau hơn 1 năm có mặt trên thị trường, iPhone 13 series chỉ còn hàng mới VN/A với một số model nhất định như iPhone 13 mini 128GB, iPhone 13 128GB/256GB/512GB và iPhone 13 Pro 128GB. So với đầu tháng 3, model này giảm đến 500.000 đồng, iPhone 13 có giá từ 16,69 triệu đồng cho phiên bản 128GB và 20,99 triệu đồng cho bản 256 GB. Cùng với đó, iPhone 13 Pro bản 128GB có giá là 21,99 triệu đồng, so với iPhone 14 Pro model này rẻ hơn tới 4 triệu trong khi có nhiều tính năng tương tự. Với iPhone 13 Pro Max bản 128GB giá bán hiện tại ở mức 24,69 triệu đồng, tương đương mức giảm 8,3 triệu đồng so với con số 33 triệu đồng khi máy mới được mở bán.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, iPhone 12 bản 64 GB có giá 14,5 triệu đồng, bản 128 GB giá 15,9 triệu đồng và bản 256 GB là 16,9 triệu đồng. Với mức giá trên, đây là lần đầu tiên iPhone 12 lao dốc xuống dưới 15 triệu đồng kể từ khi bán ra tại thị trường Việt.

Giá đập hộp iPhone 11 đã giảm một nửa sau 4 năm ra mắt, chỉ còn 10,25 triệu đồng cho phiên bản 64GB và 11,99 triệu đồng cho bản 128GB. Riêng bản 256GB và 512 hiện đã biến mất khỏi kệ hàng của các đại lý do giá cao và không nhiều người cần đến dung lượng lớn như vậy.

Trong khi đó, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max không còn hàng mới đập hộp tại Việt Nam. Vì vậy, người dùng chỉ có thể mua dưới dạng máy cũ. Hiện, giá iPhone 11 Pro cũ 99% là 8,79 triệu đồng cho bản 64GB, bản 256GB có giá từ 9,99 triệu đồng (mức giảm này tương đương khoảng 2 triệu đồng so với tháng trước). Tương tự, tại các hệ thống đại lý, iPhone 11 Pro Max cũ 99% có giá từ 9,99 triệu đồng cho bản 64GB với cam kết bảo hành một năm. Ngoài ra còn có bản 256GB giá từ 11,29 triệu đồng và bản 512GB từ 11,79 triệu đồng.

Cùng với iPhone, nhiều smartphone từ các thương hiệu như Samsung, Xiaomi, Vivo, Realme,… đều đang được giảm giá mạnh trong thời gian này. Đơn cử như, Galaxy S22 Plus giá thấp nhất từ 17,75 triệu đồng cho phiên bản 8GB/128GB, bản 8GB/256GB có giá từ 19,050 triệu đồng (giảm hơn 8 triệu đồng so với thời điểm ra mắt). Vivo V25 Pro 5G bản 8GB/128GB giảm 2 triệu đồng xuống còn 11,99 triệu đồng. Hay Xiaomi Redmi Note 11S 4G bản 8GB/128GB giảm 1,6 triệu đồng xuống 5,09 triệu đồng...

Thị trường smartphone toàn cầu sụt giảm

Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu Canalys cho biết thị trường điện thoại thông tin trên toàn cầu đã trải qua quý sụt giảm thứ 5 liên tiếp và lượng smartphone xuất xưởng trong quý I/2023 đã giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Samsung đã vượt mặt Apple để trở lại vị trí dẫn đầu toàn ngành với 22% thị phần, giảm nhẹ so với mức 24% thị phần vào cùng kỳ quý I/2022.

Ở vị trí thứ hai là Apple với 21% thị phần, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Vị trí thứ ba thuộc về Xiaomi với 11% thị phần, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2022. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Oppo với 10% thị phần và Vivo với 8% thị phần toàn ngành.