Mẫu sedan hạng C giảm đậm 60 triệu đồng tại đại lý, giá mới rẻ hơn cả Toyota Vios

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm gần cuối tháng 4/2023, giới tư vấn đang chào bán mẫu sedan hạng C - MG5 với ưu đãi cao nhất tới 60 triệu đồng bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và ưu đãi tiền mặt (tùy từng đại lý).

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán mới của MG5 STD chỉ còn 463 triệu đồng, thấp hơn cả bản tiêu chuẩn sử dụng số sàn của Toyota Vios (489 triệu đồng). Trong khi, bản LUX cao cấp giảm xuống còn 528 triệu đồng. 

Đây được xem là mức giảm giá cao nhất giành chop MG5 ở thời điểm hiện tại. Tại thị trường Việt Nam, MG5 đang được phân phối với 2 phiên bản STD (523 triệu đồng) và LUX (588 triệu đồng). Xe được định vị ở phân khúc sedan cỡ C cạnh tranh với KIA K3, Hyundai Elantra, Honda Civic, Mazda3 và Toyota Corolla Alits.

Ảnh minh họa.

MG5 sở hữu nhiều trang bị nội thất ấn tượng như màn hình kĩ thuật số 7 inch phía sau vô lăng, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10 inch, cửa sổ trời, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ghế chỉnh điện, điều hòa tự động.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ 1.5L, sản sinh công suất 112 mã lực đi kèm hộp số tự động CVT giả lập 8 cấp số ảo. Theo MG, động cơ và hộp số giúp xe có thể đạt được tốc độ tối đa 180 km/h. Cùng với đó, xe còn được trang bị 3 chế độ lái, giúp khách hàng có thể đa dạng khả năng điều khiển xe theo ý muốn.



Về tính năng an toàn, MG5 sẽ được trang bị rất nhiều công nghệ như camera 360 độ hiển thị 3D, phanh tay điện tử, giữ phanh chủ động, ABS/EBA/EBD, ổn định thân xe điện tử ESP, kiểm soát độ bám đường, kiểm soát vào cua, hệ thống vi sai điện tử, cảnh báo áp suất lốp, chức năng làm khô đĩa phanh, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang và cảnh báo va chạm phía sau....



Bên cạnh đó, MG5 cũng hạn chế tối đa những sự tác động đến người ngồi bên trong xe khi có va chạm xảy ra với các tính năng an toàn bị động, bao gồm 6 túi khí, tự động mở khóa khi có va chạm, móc ghế trẻ em ISOFIX, cảnh báo thắt dây đai an toàn, vô-lăng tự đổ.

Mới đây, giới truyền thông Malaysia đưa tin, TC Services Việt Nam, công ty con thuộc tập đoàn Tan Chong Motor, sẽ không còn là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam, do SAIC Motor International Co., Ltd. (SMIL) đã chấm dứt thỏa thuận phân phối ở nước ngoài. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6 và do "những thay đổi trong chiến lược toàn cầu" của SMIL.

Ngoài quyền nhập khẩu và phân phối độc quyền xe nhập khẩu, TC Services Việt Nam cũng mất quyền cung cấp phụ tùng và dịch vụ sau bán hàng cho xe MG tại Việt Nam, bao gồm cả việc chỉ định đại lý thực hiện các nghĩa vụ và hoạt động này.

Theo Dagangnews, doanh số bán hàng của TC Services Việt Nam hiện tại chủ yếu đến từ thương hiệu MG, từ 15% trong năm 2020 tăng lên mức 98% trong năm 2021. Sự thay đổi này chủ yếu đến từ việc công ty đã chuyển giao quyền phân phối, lắp ráp và nhập khẩu xe Nissan cho công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Ôtô Việt Nam (VAD) từ tháng 10/2020.