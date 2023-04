Màn trở lại của 'bom xịt', doanh số ế ẩm, mỗi ngày chỉ bán được đúng 1 xe

Ảnh minh họa.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng tháng 3/2023 của tất cả các mẫu xe bán tải tại Việt Nam đều tăng trưởng. Cụ thể, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 2.112 xe, tăng 602 xe (tương đương 28,5%) so với tháng 2/2023. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp trong năm nay doanh số xe bán tải tăng.

Trong tháng 3/2023, Ford Ranger tiếp tục là mẫu xe có doanh tốt nhất phân khúc có khi 1.480 xe tới tay người tiêu dùng, tăng 21,5% so với tháng trước (1.218 xe) và tăng 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái (928 xe). Tính từ đầu năm đến nay, đã có 3.656 chiếc Ford Ranger được bán ra thị trường, tăng 90,9% so với quý I/2022 (1.915 xe).

Đứng thứ 2 là Mitsubishi Triton với 355 xe bán ra thị trường, tăng 143% so với tháng trướcvà giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Isuzu D-Max bất ngờ vươn lên vị trí thứ 3 với kết quả bán hàng tăng hơn 90%, đạt doanh số 117 xe. Qua đó đẩy Mazda BT-50 xuống hạng thứ 4 dù sức tiêu thụ của mẫu xe này có tăng trưởng.



Doanh số phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt. (Đơn vị: xe)

Đáng chú ý, tháng 3 cũng là thời điểm đánh dấu sự trở lại của Toyota Hilux sau hơn 1 năm vắng bóng. Tuy nhiên, Toyota Hilux vẫn chưa thể tìm lại được ánh hào quang khi chỉ bán được 10 chiếc trong 11 ngày đầu kinh doanh. Kết quả này được cho là có thể dự đoán được trước bởi Hilux 2023 về Việt Nam chỉ được phân phối duy nhất 1 phiên bản 2.4L 4x2 AT, giá bán lẻ đề xuất 852 triệu đồng. Mức giá này tăng khá nhiều so với xe đời trước cùng phiên bản chỉ có giá từ 674 triệu đồng.

Dù giá bán tăng nhưng Toyota Hilux 2023 lại không phải bản nâng cấp lớn mà chỉ có điều chỉnh về trang bị. Theo bảng thông số và trang bị được phía đại lý chia sẻ, Hilux 2.4 4x2 AT 2023 sẽ có thêm cụm đèn chiếu sáng bi-LED tương tự bản Adventure trước đây cùng đèn phanh LED trên cao. Cụm đèn này có thể tự cân bằng góc chiếu và có chức năng đèn chờ dẫn đường. Ngoài ra, phiên bản này sẽ sử dụng động cơ Euro 5 mới, vẫn cho công suất 148 mã lực và mô men xoắn 400 Nm nhưng xả thải ít hơn. Hộp số vẫn là loại tự động 6 cấp.

Trong năm 2021, trước khi tạm ngừng nhập khẩu về Việt Nam, Toyota Hilux là sản phẩm bán chạy thứ 2 trong phân khúc bán tải với doanh số đạt 4.413 xe, xếp sau Ford Ranger (15.650 chiếc).

Kết thúc quý I/2023, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 4.745 xe, tăng 806 xe tương đương 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Ford Ranger chiếm thị phần cao nhất với 77%, Mitsubishi Triton xếp thứ 2 với 12,3%.