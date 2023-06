Giá khí đốt ở châu Âu tăng cao kỷ lục 'thổi bay' giới đầu cơ

Cho đến nay, vấn đề khí đốt tự nhiên ở châu Âu ít được chú ý hơn do thị trường tương đối bình lặng, giá chủ yếu theo chiều hướng giảm kể từ tháng 12/2022 và trở lại mức gần đây nhất vào năm 2021.

Tuy nhiên bây giờ giá đã tăng, hiện tại, hợp đồng tương lai trên trung tâm giao dịch TTF lần đầu tiên đạt trên 400 euro trên 1.000 mét khối kể từ tháng 4/2023.

Như các chuyên gia phân tích của tờ OilPrice viết, tình trạng này không phải dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng mới, mà là sự tiếp tục các vấn đề trên thị trường năng lượng châu Âu, đã kéo dài hơn một năm rưỡi qua.

Với việc giá khí đốt thường xuyên tăng hơn 5% mỗi ngày, các nhà đầu cơ hiện đang lo lắng rõ ràng khi xu hướng tăng giá dự kiến còn tiếp diễn. Đây sẽ là một đòn thực sự giáng vào họ.

Ngay cả khi mùa đông kết thúc với mức dự trữ khí đốt cao kỷ lục, các nước châu Âu vẫn sẽ phải bắt đầu chương trình nạp đầy kho trước mùa đông 2023 - 2024, gây ra áp lực tăng giá.

Năng lượng xanh chưa thể thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch.

Đồng thời, các chính phủ EU lo ngại về việc giá nhiên liệu ở châu Âu bắt đầu tăng ngay cả trước khi bắt đầu mùa Đông. Chi phí nguyên liệu thô đang tăng nhanh hơn nhiều so với nhu cầu điều hòa không khí có thể gây ra, đặc biệt là do nhiệt độ trên lục địa không vượt quá mức trung bình 25 độ C.

Nói cách khác, sự cường điệu hoàn toàn là giả tạo, khiến giới chuyên gia rất khó tưởng tượng quy mô của thảm họa sắp tới, khi những lo ngại thực sự bắt đầu về việc đảm bảo an ninh năng lượng vào mùa Đông, trong thời kỳ thiếu hụt thực sự và nhu cầu gia tăng.

Nhìn chung, thời gian hoặc thậm chí toàn bộ kỷ nguyên có tâm trạng thanh thản của các nhà đầu cơ trên thị trường đã qua.

Một xu hướng đã được thiết lập cho các hợp đồng dài hạn với khoản đầu tư hợp lý, bởi vì các giao dịch nhỏ, ngắn hạn không giải quyết được vấn đề cung cấp năng lượng, trong khi giá lại cao hơn nhiều.