Giá Kia K5 chạm đáy mới: Giảm kỷ lục 139 triệu đồng, rẻ hơn cả Corolla Altis bản tiêu chuẩn

Các đại lý đang chào bán Kia K5 sản xuất 2022 với mức giá 784 triệu đồng với bản Luxury và 839 triệu đồng với bản Premium, tức giảm 65 triệu đồng so với giá niêm yết.



Tuy nhiên, cá biệt một đại lý ở Hà Nội đang chào bán với mức giảm lên đến 139 triệu đồng cho K5 bản Luxury màu trắng, sản xuất 2022. Giá thực tế xuống mức 720 triệu đồng. Mức giá này thậm chí còn thấp hơn mẫu xe phân khúc dưới là Toyota Corolla Altis (giá từ 725 triệu đồng). Đợt ưu đãi cho xe Kia K5 sản xuất 2022 lần này không có bản GT-Line.

Trong khi đó, Kia K5 sản xuất 2023 vẫn giữ nguyên bán 859 triệu đồng, 904 triệu đồng và 999 triệu đồng, tương ứng với bản Luxury, Premium và GT-Line. Kia K5 được lắp ráp trong nước, nên khách hàng mua xe còn được hưởng thêm ưu đãi 50% phí trước bạ của Chính phủ.

Kia Luxury sản xuất 2022 đang một đại lý ở Hà Nội giảm còn 720 triệu đồng.

Kia K5 thuộc phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh với Mazda6, Toyota Camry và Honda Accord. Trong đó, Mazda6 hiện là mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất (từ 779 triệu đồng) rồi tiếp mới đến Kia K5 (giá từ 859 triệu đồng). Giá Toyota Camry và Honda Accord đều nằm trên mốc 1 tỷ đồng. Cụ thể, Camry giá từ 1,105 tỷ đồng và Accord giá 1,319 tỷ đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Kia K5 có 2 tùy chọn động cơ. Bản Luxury và Premium dùng máy 2.0 MPI, cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Bản GT-Line dùng máy 2.5 GDI, cho công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Cả 3 phiên bản đều trang bị hệ dẫn động cầu trước.

Kia K5 ghi điểm nhờ kiểu dáng trẻ trung và năng động so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Phía trước có lưới tản nhiệt được thiết kế hài hòa với cặp đèn pha. Bản Luxury dùng đèn pha LED thông thường, còn bản Premium và GT-Line dùng đèn pha LED Projector. Mâm kích thước 18 inch.

Bên trong nội thất, xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch và bảng đồng hồ Full LCD 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh 12 loa Bose (bản Premium và GT-Line). Ghế ngồi bọc da. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có nhớ vị trí trong khi ghế phụ chỉnh điện 6 hướng. Cả hai ghế này đều có sưởi và làm mát. Vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số. Hàng ghế sau có rèm che nắng và cửa gió điều hòa.

Về trang bị an toàn, Kia K5 thua thiệt vì không có gói an toàn và hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) đang dần phổ biến ở nhóm xe cỡ trung tại Việt Nam. Các công nghệ an toàn chỉ bao gồm ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, hiển thị điểm mù trên bảng đồng hồ, camera toàn cảnh và hệ thống 6 túi khí.

Tính đến hết tháng 10/2023, Kia K5 đạt doanh số 827 xe, xếp trên Honda Accord (41 xe), nhưng xếp dưới Mazda6 (921 xe) và Toyota Camry (2.051 xe).

Trên toàn cầu, Kia K5 vừa có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) và nhiều khả năng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.