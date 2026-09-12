Gia Lai: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: CĐ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku dài 125 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, thực hiện trong giai đoạn 2025-2029.

Hiện nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đang có chuyển biến tích cực. Cụ thể, Dự án thành phần 1, các địa phương đã hoàn thành bồi thường, chi trả cho 1.969 hộ bị ảnh hưởng; bàn giao khoảng 21,73/22 km mặt bằng, đạt 98%. Phần còn lại 0,27 km đang vướng một số vị trí đất, nhà ở của người dân tại xã Bình Phú và Bình An.

Dự án thành phần 2, đã kiểm đếm đất đai, hoa màu, vật kiến trúc của 1.712 hộ; xác nhận nguồn gốc đất cho 1.655 hộ; chi trả bồi thường cho 1.410 hộ và hoàn thành di dời 640 ngôi mộ. Tổng chiều dài mặt bằng đã bàn giao khoảng 38,3 km, đạt 61%.

Theo kế hoạch của tỉnh Gia Lai, đến ngày 20/9, dự kiến bàn giao khoảng 45,4 km, đạt 72%; đến ngày 30/9 phấn đấu đạt 53,36 km, tương đương 85% phạm vi phải GPMB. Phần còn lại 6,14 km thuộc đất rừng phòng hộ dự kiến bàn giao trước ngày 20/10/2026, sau khi hoàn thành khai thác tận dụng lâm sản.

Về thi công, gói thầu XL.01 thuộc Dự án thành phần 1 đã triển khai 31 mũi thi công, giá trị thực hiện gần 293 tỷ đồng; dự kiến đến cuối năm 2026 đạt khoảng 660 tỷ đồng, tương đương 26% kế hoạch. Gói thầu XL.02 triển khai 23 mũi thi công, giá trị thực hiện khoảng 159 tỷ đồng, đạt 8,6%; kế hoạch đến cuối năm đạt khoảng 435 tỷ đồng, tương đương 24%.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: ĐS.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các địa phương, đồng thời yêu cầu tập trung hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công.

Đối với Dự án thành phần 1, lãnh đạo các xã Bình An, Bình Phú được yêu cầu hoàn thành chi trả tiền bồi thường, chủ động vận động người dân thuê nhà, tháo dỡ nhà và bàn giao mặt bằng.

Đối với Dự án thành phần 2, các xã Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, Đak Pơ và Hra phải hoàn thành bồi thường rừng trong tháng 9/2026. Các địa phương liên quan cũng phải tập trung GPMB tại các vị trí móng trụ, hành lang tuyến đường dây cao thế để phục vụ di dời.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu khi phát sinh khó khăn trong kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, các địa phương phải kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn xử lý. Công tác tuyên truyền, vận động người dân phải được thực hiện công khai, minh bạch, với sự phối hợp của chính quyền cơ sở, lực lượng Công an và người có uy tín.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh được yêu cầu bám sát công trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng và khối lượng. Trường hợp nhà thầu, tư vấn giám sát không đáp ứng yêu cầu phải kiên quyết xử lý, thay thế, phấn đấu đến cuối năm 2027 thông xe kỹ thuật toàn tuyến.