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Tăng tốc thi công tuyến đường hơn 3.350 tỷ đồng chạy qua 3 phường ở Hà Nội

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những ngày này, máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục của dự án mở rộng đường Tam Trinh, phấn đấu hoàn thành một phần đường vào cuối năm 2026 và toàn tuyến vào đầu quý II-2027.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh có chiều dài khoảng 3,5 km với tổng mức đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng.

Tuyến đường đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng từ 40-55m, quy mô 6 làn xe, cùng hệ thống vỉa hè, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Để triển khai dự án, có khoảng 1.600 hộ dân, cùng nhiều cơ quan, tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến công trình nhiều lần chậm tiến độ, dù một số đoạn đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Thời điểm hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công trải đều toàn tuyến với các hạng mục như: nền đường, cống thoát nước, hào kỹ thuật…

Trung tá Nguyễn Đắc Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, cho biết: “Đơn vị đang tập trung thi công nền, hào kỹ thuật… để di chuyển đường điện ở dải phân cách vào hào, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo. Đơn vị phấn đấu cuối năm thảm nhựa một phần tuyến và hoàn thành toàn tuyến vào đầu quý II-2027”.

Các kỹ sư luôn túc trực kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án.

Được biết, thời điểm hiện tại đơn vị thi công đã triển khai được hơn 30% khối lượng công việc.

Ông Nguyễn Hải Đăng, phường Yên Sở, chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi dự án đang được nhà thầu tích cực triển khai. Mong dự án sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện hơn, đồng thời góp phần cải thiện diện mạo khu vực”.

Nhóm công nhân của nhà thầu tích cực triển khai hạng mục cống thoát nước.

Nguyên vật liệu liên tục được chở đến để triển khai công trình.

Mặt bằng được bàn giao sạch, tạo thuận lợi cho thi công, bảo đảm tiến độ công trình.

Khi hoàn thành, đường Tam Trinh sẽ tạo trục kết nối đồng bộ giữa Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, góp phần giảm ùn tắc cho các tuyến đường khu vực phía Nam Thủ đô. Trong ảnh: Một phân đoạn của đường Tam Trinh cơ bản hoàn thành.

Theo Quang Thái - Phạm Hùng

Hà Nội Mới

Từ Khóa:
cao tốc

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