Bộ Nội vụ: Chưa có địa phương nào đề xuất sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

Tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 11/9, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho biết theo định hướng của Trung ương, các đơn vị hành chính hiện nay cơ bản được giữ ổn định.

“Tuy nhiên, hiện có một số đơn vị cấp xã quy mô nhỏ, chưa bảo đảm dư địa để phát triển. Số lượng này không nhiều”, ông Tuấn nói.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ).

Từ thực tế đó, Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá kỹ từng đơn vị hành chính cấp xã. Với những đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định hiện hành, địa phương phải rà soát, đánh giá lại; nếu thực sự cần thiết thì đề xuất điều chỉnh, sắp xếp.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương nhấn mạnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất của mình. Khi đề xuất với Trung ương việc điều chỉnh, sắp xếp một hoặc một số đơn vị cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí hoặc thuộc trường hợp đặc thù, địa phương phải bảo đảm đơn vị sau điều chỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển.

Đại diện Bộ Nội vụ thông tin, hiện chưa có địa phương nào đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo ông Phan Trung Tuấn, tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, khi đánh giá một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong quá trình vận hành và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Trung ương ban hành Kết luận 76 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời ban hành Kế hoạch 06 để triển khai thực hiện.

Bộ Nội vụ cũng tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 21 nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận 76 của Trung ương.

“Tinh thần là tập trung nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cấp xã. Cấp xã sẽ trở thành tuyến đầu trong mô hình vận hành mới của chính quyền địa phương 2 cấp”, Vụ trưởng Phan Trung Tuấn nói thêm.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong 4 tháng cuối năm, cơ quan này sẽ tập trung tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cơ sở.

Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân. Sau khi Nghị quyết về mô hình này được ban hành, Bộ sẽ hướng dẫn hồ sơ các địa phương cần thiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và Nghị định 307/2025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính.

Cơ quan này cũng cũng sẽ trình Chính phủ và hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đơn vị hành chính đô thị cấp xã; xây dựng Đề án mô hình tự quản cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tháng 9...