Chỉ đạo mới nhất từ Phó Thủ tướng về việc kiểm tra, xử lý vi phạm giữ khoảng cách trên cao tốc

Chiều 11/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan về việc rà soát quy định khoảng cách an toàn giữa các phương tiện khi lưu thông trên đường cao tốc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn khẳng định việc duy trì khoảng cách phù hợp giữa các phương tiện là yêu cầu cần thiết. Quy định này góp phần phòng ngừa nguy cơ tai nạn, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Bộ Xây dựng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu cách quy định khoảng cách theo hướng dễ nhận biết, dễ thực hiện, phù hợp với các điều kiện giao thông, thời tiết và tình huống thực tế khác nhau. Bộ cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ quy định, tăng cường ứng dụng công nghệ và hệ thống giao thông thông minh để cảnh báo, hỗ trợ người điều khiển phương tiện.

Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan, trong đó nghiên cứu điều chỉnh một số nội dung của Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện việc xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn, nhất là các hành vi đi quá sát phương tiện phía trước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên đường cao tốc. Những trường hợp phát sinh do điều kiện khách quan cũng cần được xem xét để có hình thức hướng dẫn, nhắc nhở phù hợp.

Còn theo đại diện Bộ Công an, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định, trong đó chú trọng các hành vi đi quá sát phương tiện phía trước, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Việc xử lý vi phạm cần dựa trên dữ liệu, chứng cứ rõ ràng và gắn với các điều kiện cần thiết về biển báo, vạch sơn, hệ thống giám sát để bảo đảm tính minh bạch, thuyết phục.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Ảnh: VGP

Quy định phải phù hợp điều kiện thực tế

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, an toàn của người dân là trước hết và trên hết. Tổ chức giao thông thuận lợi, an toàn không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn góp phần giảm chi phí, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là giảm chi phí logistics.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát và hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan. Trong đó, các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn giữa các phương tiện phải phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT, bảo đảm các quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn phù hợp với thực tế tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, đề xuất lộ trình xử lý những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Cùng với rà soát quy định, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu kiểm tra, đánh giá đầy đủ điều kiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc. Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, camera giám sát và các điều kiện kỹ thuật phải được hoàn thiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu về tốc độ, khoảng cách an toàn và tổ chức giao thông. Việc tổ chức thực hiện phải gắn với điều kiện hạ tầng, có lộ trình phù hợp.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải được thực hiện đồng bộ giúp người dân hiểu rõ quy định, mục đích của việc giữ khoảng cách an toàn và các yêu cầu khi tham gia giao thông. Thông tin phải chính thống, kịp thời, dễ tiếp cận, tránh để phát sinh cách hiểu khác nhau.

Không xử lý vi phạm một cách máy móc

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của các quy định là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, mọi biện pháp tổ chức giao thông phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm. Vì vậy, quá trình hoàn thiện chính sách phải bảo đảm khoa học, rõ ràng, dễ thực hiện và đáp ứng yêu cầu quản lý.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tăng cường giáo dục về an toàn giao thông trong trường học, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tại các nhà máy, khu công nghiệp và những nơi tập trung đông người lao động. Bộ Công an chỉ đạo các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe đưa nội dung về khoảng cách an toàn và các quy định liên quan vào chương trình đào tạo, sát hạch. Qua đó, hình thành ý thức tuân thủ ngay từ khi người dân học và thi lấy giấy phép lái xe.

Đối với việc kiểm tra, xử lý vi phạm, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị và tiêu chuẩn trước khi triển khai. Việc thực hiện cần có lộ trình phù hợp, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý để người dân từng bước hình thành thói quen chấp hành. Các giải pháp phải xuất phát từ thực tế, bảo đảm tính phù hợp, khả thi, không áp dụng máy móc.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị nghiên cứu phương án tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc trong những ngày cao điểm, lễ, Tết và tại các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Các đơn vị ứng trực có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kịp thời xử lý sự cố, tổ chức phân luồng và hạn chế ùn tắc khi có tình huống phát sinh.

"Mục tiêu không phải là xử phạt được bao nhiêu trường hợp hay thu được bao nhiêu tiền phạt, mà là bảo đảm người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành văn hóa giao thông", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.