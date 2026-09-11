Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người từ 75 tuổi: Mức hưởng BHYT tăng lên 85% từ 1/7/2027

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng.

Từ 75 tuổi trở lên: Mức hưởng BHYT tăng theo lộ trình, cao nhất lên 95%

Bộ Y tế vừa công bố dự thảo Nghị định đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế theo từng giai đoạn, ưu tiên các nhóm đối tượng dễ tổn thương, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT.

Theo lộ trình, nhóm ưu tiên gồm người từ 75 tuổi trở lên, trẻ em dưới 18 tuổi, người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động 35–60% và hộ gia đình mức sống trung bình sẽ được tăng mức hưởng từ 80% lên 85% từ 1/7/2027, tiếp tục lên 90% từ 1/7/2029. Đặc biệt, tại tuyến cơ sở, mức hưởng sẽ tăng lên 95% từ 1/7/2030, giúp người dân được khám chữa gần nhà với chi phí được quỹ chi trả gần như toàn bộ.

Các đối tượng còn lại cũng được hưởng chính sách nhưng chậm hơn một giai đoạn: tăng lên 85% từ 1/7/2028 và 90% từ 1/7/2030.

Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự ưu tiên bảo vệ trẻ em, người cao tuổi và các nhóm yếu thế, đồng thời khuyến khích người dân đi khám chữa tại tuyến ban đầu — nơi chi phí thấp và hiệu quả cao nhất. Dự thảo đang trong giai đoạn lấy ý kiến, dự kiến sớm ban hành và đi vào thực hiện theo đúng lộ trình đã công bố.

Theo Hà Linh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ đầu năm sau, Thành phố gần 9 triệu dân dự kiến sẽ hỗ trợ lên đến 4 triệu đồng cho đối tượng sau

Từ đầu năm sau, Thành phố gần 9 triệu dân dự kiến sẽ hỗ trợ lên đến 4 triệu đồng cho đối tượng sau Nổi bật

PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội: Hình ảnh trong hồ sơ quy hoạch Hồ Gươm chỉ là minh họa

PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội: Hình ảnh trong hồ sơ quy hoạch Hồ Gươm chỉ là minh họa Nổi bật

Chỉ với 20 người, Việt Nam quyết giữ bằng được cột thép nặng 426 tấn, cao ngang tòa nhà 40 tầng, cắm thẳng vào lòng đất để làm gì?

Chỉ với 20 người, Việt Nam quyết giữ bằng được cột thép nặng 426 tấn, cao ngang tòa nhà 40 tầng, cắm thẳng vào lòng đất để làm gì?

16:01 , 11/09/2026
Sau khi có mô hình hạt nhân cấp xã, Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn địa phương sắp xếp

Sau khi có mô hình hạt nhân cấp xã, Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn địa phương sắp xếp

16:00 , 11/09/2026
Quy hoạch mới mở đường cho TPHCM thành siêu đô thị quốc tế

Quy hoạch mới mở đường cho TPHCM thành siêu đô thị quốc tế

15:31 , 11/09/2026
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm:Tuân thủ các quy trình, quy định pháp luật về tổ chức lập quy hoạch

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm:Tuân thủ các quy trình, quy định pháp luật về tổ chức lập quy hoạch

14:50 , 11/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên