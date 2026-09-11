Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm:Tuân thủ các quy trình, quy định pháp luật về tổ chức lập quy hoạch

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Trục động lực phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, quá trình tổ chức lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng thực hiện theo các quy trình, quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lập quy hoạch; bao gồm cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và các nguyên tắc liên quan.

“Đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng là cơ sở để chúng ta tổ chức các bước tiếp theo, liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần cũng như các dự án cải tạo chỉnh trang khu vực làng xóm cũ trong phạm vi quy hoạch phân khu”, ông Đào Minh Tâm cho hay.

Trao đổi thêm về các nội dung qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết đã tổng hợp được 8 nhóm nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, công tác tái định cư, các cơ chế, chính sách liên quan…

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm báo cáo làm rõ thêm các nhóm ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức quan tâm trong thời gian qua. Ảnh: Viết Thành

Nội dung thứ nhất liên quan đến vấn đề tổng quan của dự án. Nhấn mạnh vị trí, vai trò của trục đại lộ không gian hai bờ sông Hồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm thông tin đây là trục động lực phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Trong cấu trúc không gian của thành phố tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được gọi là “miền hội tụ”, “mặt tiền của đô thị”, “phòng khách của đô thị”. Có vai trò cực kỳ quan trọng trong cấu trúc phát triển đô thị của thành phố, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính là miền trung tâm của trung tâm. Bên cạnh đó, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là điểm giao thoa của các trục, đó là trục Nhật Tân - Nội Bài (trục động lực trong cấu trúc phát triển đô thị), trục Hồ Tây - Cổ Loa (trục văn hóa), trục Hồ Tây - Ba Vì.

“Chúng ta nhìn nhận giá trị đặc biệt của “phòng khách của đô thị” cũng như là mặt tiền của thành phố chính là ở khu vực này. Vì vậy, yêu cầu đối với không gian cảnh quan, kiến trúc cũng như việc khai thác, sử dụng đất tại đây được đặt lên hàng đầu”, ông Đào Minh Tâm nhấn mạnh.

Theo ông Đào Minh Tâm, thực tế nêu trên giải thích rõ vì sao chúng ta chọn ra các chức năng, giải pháp về mặt quy hoạch để bảo đảm đúng, xứng tầm với vị trí, vai trò cũng như giá trị của khu vực này.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống lũ và đê điều

Vấn đề tiếp theo được nhiều ý kiến quan tâm là bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và đê điều liên quan đến khu vực triển khai dự án.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị tư vấn độc lập đã làm rõ các vấn đề đặt ra đối với an toàn phòng, chống lũ, cũng như các vấn đề về sự ảnh hưởng của đồ án quy hoạch liên quan đến phòng, chống lũ và an toàn đê điều.

Hiện nay, các mô hình tính toán đã được các đơn vị tư vấn độc lập và tư vấn thẩm tra tiến hành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để các giải pháp về mặt quy hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng, chống lũ, không để xảy ra các vấn đề mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng thuộc phạm vi nghiên cứu của đồ án quy hoạch phân khu.

Cũng theo ông Đào Minh Tâm, vấn đề bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống lũ và đề điều là nội dung trong thời gian sắp tới vẫn tiếp tục được thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá, đề xuất giải pháp khả thi. Các giải pháp quy hoạch đưa ra mang tính đồng bộ, có tính khả thi, có tính an toàn bền vững trong tương lai; đồng thời bảo đảm yêu cầu theo các chỉ đạo liên quan đến vấn đề an toàn phòng, chống lũ và đê điều.

Ông Đào Minh Tâm thông tin, liên quan đến vấn đề an toàn phòng, chống lũ, theo tiêu chuẩn phòng, chống lũ, chúng ta lựa chọn tần suất rất cao, đặc biệt đối với hệ thống đê đặc biệt trong khu vực là tần suất 500 năm; thậm chí ở khu vực hữu Hồng có tần suất 700 năm.

“Các tiêu chuẩn đặt ra rất cao đối với vấn đề an toàn phòng, chống lũ. Từ đó, các khu vực được lựa chọn xây dựng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các khu vực không bảo đảm về mặt xây dựng thì chỉ đề xuất những giải pháp sử dụng trong mức độ có kiểm soát. Ví dụ như chúng ta cho phép xây dựng các công viên, vườn hoa, khu vực cho phép ngập lụt trong thời gian ngắn, để làm sao khi ngập lụt sẽ tác động ít nhất đến kinh tế - xã hội, đời sống của người dân. Những vấn đề đó trong quá trình thiết lập quy hoạch đã tuân thủ rất rõ”, ông Đào Minh Tâm phân tích thêm.

Các mô hình tổ chức không gian cao tầng và thấp tầng trong khu vực phân khu đô thị đều được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm tính hài hòa. Các nguyên tắc gồm: không chắn tầm nhìn; giảm dần chiều cao về phía sông; bám sát cao độ hiện trạng... Đây là những nguyên tắc bất di bất dịch để bảo đảm không ảnh hưởng đến các yêu cầu phòng, chống lũ và bảo vệ đê điều.

Sử dụng hiệu quả các khu vực bãi sông theo đúng nguyên tắc

Đối với các bãi sông có thể khai thác, như bãi Mê Linh, bãi Long Biên - Bồ Đề, bãi Tứ Liên, bãi Lĩnh Nam, thì phải bảo đảm được việc kết nối các tuyến đường, các cầu qua sông. Các con đường này được sử dụng là giải pháp phân chia chức năng sử dụng đất, các hoạt động đô thị, hoạt động giao thông... Đây là nguyên tắc khi làm quy hoạch và ở những vị trí này sẽ tính toán, lựa chọn cao độ phù hợp.

Liên quan đến quy mô, trục đại lộ được xác định là trục đường chính của thành phố. Qua tính toán về mặt sử dụng, vấn đề dân số, dự báo về tăng trưởng, số lượng làn xe... thì trục đại lộ dự báo là 8 đến 10 làn. Đối với những đoạn tuyến đi trùng đê thì sử dụng một phần đường đê hiện có để đưa vào trong cấu trúc tổng thể chung của mặt cắt ngang, hạn chế việc mở rộng.

Đối với những khu vực đi qua bãi sông - khu vực có điều kiện mặt bằng rộng, chúng ta lựa chọn mặt cắt ngang để vừa bảo đảm yêu cầu về giao thông, vừa bảo đảm yêu cầu về cảnh quan. Việc tổ chức các không gian mặt cắt ngang làm sao cho trục cảnh quan mang tính chất biểu tượng cho khu vực phát triển đô thị sông Hồng.

Khu vực làng xóm hiện hữu giữ lại sẽ được cấu trúc lại

Về giải pháp đối với các khu vực dân cư, làng xóm, trong báo cáo tổng thể của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và trong thuyết minh quy hoạch đã nói rất rõ các nguyên tắc giữ lại, nguyên tắc di dời các khu vực dân cư, làng xóm.

“Có một ý chúng tôi trao đổi thêm. Khu vực làng xóm hiện hữu mà chúng ta giữ lại, về mặt lâu dài vẫn phải có các bước quy hoạch chi tiết, cải tạo chỉnh trang, đưa các giải pháp đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bổ sung các thiết chế cần thiết cho các hoạt động của người dân trong khu vực.

Như vậy, khu vực làng xóm hiện hữu chúng ta giữ lại cũng sẽ được tổ chức cấu trúc để bảo đảm các tiện ích sinh sống của người dân, bảo đảm các vấn đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy và việc sử dụng khác theo đúng các tiêu chuẩn về mặt quy hoạch.

Cùng với đó là tiếp tục bổ sung quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang làng xóm để làm cơ sở cho việc xác lập các dự án đầu tư cũng như làm cơ sở cho việc xác định các khu vực tiếp tục phải nghiên cứu, làm rõ trong thời gian tới”, ông Đào Minh Tâm thông tin.

Về công tác tái định cư, hiện nay, thành phố đã chấp thuận về mặt chủ trương với 8 vị trí đất ở các xã, phường lân cận trong khu vực dự án đô thị sông Hồng. “Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương để xác định rõ về ranh giới, quy mô và các giải pháp quy hoạch, đặc biệt là lập quy hoạch chi tiết để làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng cũng như chuẩn bị bố trí tái định cư tại các khu vực trong ranh giới dự án nghiên cứu", ông Đào Minh Tâm cho hay.

Đối với các khu đô thị đa mục tiêu cũng như khu đô thị tái định cư, hiện nay, thành phố đang chỉ đạo các nhà đầu tư có liên quan khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cũng như tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ thành phố yêu cầu.

“Chúng tôi sẽ tham mưu cho thành phố để lập, phê duyệt sớm nhất đối với những khu vực này. Các khu tái định cư sẽ được công bố công khai, tổ chức thực hiện các quy trình theo quy định về mặt lập, thẩm định, phê duyệt và sẽ thông tin đến người dân trong quá trình tổ chức thực hiện”, ông Đào Minh Tâm nhấn mạnh.