Doanh nghiệp, hộ kinh doanh chú ý: Cách bán hàng tưởng bình thường có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hiện nay, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không còn chỉ dừng ở việc sản xuất hàng giả theo cách truyền thống mà ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn tinh vi.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, các đối tượng lợi dụng không gian mạng và thương mại điện tử để kinh doanh trực tuyến, ngụy trang hàng giả dưới danh nghĩa “hàng xách tay”, “hàng tồn kho” hoặc sao chép kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đã được bảo hộ của các thương hiệu nổi tiếng để gắn lên sản phẩm kém chất lượng nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

3 tháng phát hiện 6 vụ việc, khởi tố 3 vụ án

Trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Sau 3 tháng ra quân, đơn vị phát hiện, xử lý 6 vụ việc, khởi tố 3 vụ án và 4 bị can.

Một trong những vụ việc được cơ quan chức năng nêu là hoạt động sản xuất, tiêu thụ hơn 15.000 sản phẩm yến giả nhãn hiệu của Công ty TNHH MTV TKNEST. Các sản phẩm này được xác định liên quan đến N.T.D và T.Q.T đại diện tại nhiều tỉnh, thành lớn. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Sản phẩm yến giả nhãn hiệu của Công ty TNHH MTV TKNEST (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Trong lĩnh vực thời trang, lực lượng chức năng cũng kiểm tra và xử lý một số hộ kinh doanh như Yến - Vân, For Men Trang Dương và Long Vinh Store. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ hàng nghìn sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách bị xác định là giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Một số hộ kinh doanh vi phạm còn bị xử phạt hành chính với số tiền trên 100 triệu đồng.

Những vụ việc này cho thấy rủi ro đối với người kinh doanh không chỉ nằm ở việc trực tiếp sản xuất hàng giả. Việc tàng trữ, buôn bán hoặc kinh doanh các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng có thể dẫn đến các biện pháp xử lý tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

“Hàng xách tay”, “hàng tồn kho” không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm

Theo cơ quan chức năng, việc gọi sản phẩm là “hàng xách tay” hay “hàng tồn kho” không đồng nghĩa với việc hàng hóa được miễn kiểm tra hoặc miễn trách nhiệm nếu sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, khi hoạt động kinh doanh chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến, người bán có thể tiếp cận lượng khách hàng lớn mà không cần duy trì cửa hàng truyền thống. Điều này cũng khiến việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và tính hợp pháp của hàng hóa trở nên quan trọng hơn.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo tổ chức, cá nhân kinh doanh không sản xuất, tàng trữ hoặc buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dưới bất kỳ hình thức nào.

Về chế tài, theo Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và 2025, hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại, thu lợi bất chính hoặc gây thiệt hại lớn có thể bị xử lý hình sự theo quy định.

Trong trường hợp hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 99/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Tùy hành vi và mức độ vi phạm, các biện pháp xử lý còn có thể bao gồm tịch thu, tiêu hủy tang vật.

Vì vậy, với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, việc kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, giấy tờ chứng minh nguồn gốc và quyền sử dụng nhãn hiệu trước khi nhập hoặc bán sản phẩm là bước quan trọng để hạn chế rủi ro pháp lý.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người kinh doanh không tiếp tay cho các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chỉ vì lợi nhuận trước mắt, kể cả khi hoạt động được thực hiện thông qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Hân Ly